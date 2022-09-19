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Новини цього часу

Новини цього часу

Цены на газ в Европе с максимумов августа рухнули почти на 50%.

Семь из 11 крупных азиатских нефтеперерабатывающих и торговых компаний, опрошенных S&P Global, заявили, что ожидают планку цены на российскую нефть от G7 около 48–55 долларов за баррель.

ЕС планирует ввести санкции против платежной системы "Мир"

Премьер федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль: Утрата доверия к РФ настолько фундаментальна, что больше не возникнет ситуации, когда правительство ФРГ могло бы полагаться на российские энергоносители. "Северный поток - 2" не будет запущен никогда.

Курт Волкер: Путин снял маску, которую носил всю свою жизнь.

Выработка электроэнергии из ветра в Европе поступательно растет с наступлением осени, на прошлой неделе в среднем она достигла 17,34% в общем объеме, следует из данных ассоциации WindEurope.

Литва, Латвия, Эстония и Польша с сегодняшнего дня вводят запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в том числе и в других странах ЕС.

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Новости портала «Весь Харьков»

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