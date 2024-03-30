Новини однією строкою 2.0

● Глава МИД Израиля договорился с США о создании в секторе Газа военного контингента из арабских стран, — Ynet.

● ИГИЛ публично заявила о своей ответственности за теракт в Крокус Сити Холле. Об этом говорится в выпуске распространяемой исламистами газеты "ан-Наба".

● Большинство банков Армении с этой минуты перестали работать с картами российской платежной системы «Мир» на фоне санкционных рисков.

● США рассматривают отношения с Арменией в контексте противостояния с РФ, что опасно и может нанести реальный ущерб связям Еревана и Москвы — заявил Посол РФ в Армении Сергей Копыркин

● Зеленский уволил заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова

● Лучшим вариантом для Украины было бы стать «буферной зоной» между Западом и Россией и получить гарантии безопасности — бред от премьера Венгрии Орбана

● Бельгія виділяє Україні 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16, які ЗСУ отримають у найближчому майбутньому, - Міноборони країни.

● Франція передаватиме Україні списане військове обладнання замість того, щоб його утилізувати, - міністр оборони Себастьян Лекорню.

● Доставку снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже організовано, - очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

● Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що 28 березня російські військові збили власний винищувач Су-27 над Чорним морем біля Севастополя в анексованому Криму.

● В России уже создают аналог PlayStation по поручению Путина. Консоль будет называться PlaySpace, узнали Известия. Её разрабатывают студенты Донского государственного технического университета. По их словам, гаджет будет работать на процессоре Intel Atom X5, он оснащён 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Приставка будет стоить около 47 тысяч рублей. И все бы ничего, но мини-пк с такими характеристиками был найден на озоне за 8 тысяч

● Автор нетленки про «они воюют, чтобы не было гендерно-нейтральных туалетов», петербургский губернатор Беглов: оказывается, петербуржцы пришли голосовать из-за желания сохранить традиционные ценности: чтобы их детям, как на Западе, не приходилось выбирать себе пол. Объясните мне: от чего у них такая нездоровая зацикленность на туалетах, поле и ориентации?

● Администрация Джо Байдена одобрила передачу Израилю военной техники и боеприпасов на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

● Захарова пригрозила Армении из-за сотрудничества с Западом

● США расследуют криптовалютные сделки России на $20 млрд

● Власти Германии обвинили инженеров Siemens в поставке газовых турбин в Крым

● Оживший мертвец: австрийская полиция задержала хамасовского "журналиста", якобы погибшего при израильской бомбежке

● Правительство РФ отчиталось о провале плана Путина по перевозкам грузов через Северный Ледовитый океан

● Крупнейший горно-металлургический холдинг России заявил о массовом отказе банков проводить платежи

● МИД России назвал "провокационными" атаки на Сирию, приписываемые Израилю

● Российская авиация уронила еще две бомбы на Белгородскую область

Новости портала «Весь Харьков»