Новини однією строкою 2.0

● Мощности ветроэнергетики Великобритании впервые превысили мощность газовой генерации и стала пятой страной в мире, построившей больше ветровых электростанций, чем электростанций любого другого типа. В настоящее время строятся еще 6,7 ГВт ветровых электростанций.

● Китайский производитель солнечных модулей Trina Solar построит завод по производству солнечных модулей мощностью 5 ГВт в штате Техас, США. Завод, который заработает в 2024 году, в первую очередь будет специализироваться на производстве высокомощных и высокоэффективных модулей Vertex.

● В небе над Черным морем во время ударов ВСУ за последние дни по оркам в Крыму находились самолеты: Boeing E-3A Sentry, Lockheed EP-3E Aries II, Challenger 650 ARTEMIS, а также беспилотники RQ-4 Global Hawk, MQ-9 Reaper и TB2 Bayraktar.

● Бербок в США призвала помочь Украине выиграть войну. Речь идет не только об Украине и "свободе в Европе", ведь президент РФ "борется также с демократиями по всему миру", подчеркнула глава МИД ФРГ в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в США.

● Израиль представил тактический противотанковый барражирующий боеприпас Rotem Alpha

● Илон Маск выключал Starlink не только в Крыму, но и на Востоке Украины во время контрнаступления ВСУ — The Washington Post.

● ВМФ Соединенных Штатов планирует получить около 72 дронов-танкеров. В 2021 году дрон стал первым в истории беспилотным летательным аппаратом, проведшим дозаправку пилотируемого самолета в воздухе.

● «Знищення російської армії» при використанні всього лише 5 відсотків оборонного бюджету США є «надзвичайно мудрою інвестицією», - сенатор Мітт Ромні. «Ми витрачаємо близько $850 млрд. на рік на оборону. Ми використовуємо близько 5% цієї суми, щоб допомогти Україні. Боже мій, щоб захистити свободу і знищити російську армію – країну з 1500 ядерними боєголовками, націленими на нас. Можливість зробити це з 5% вашого військового бюджету здається мені надзвичайно розумною інвестицією».

● Министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен от своих обязанностей, ведется расследование против него, сообщает Financial Times со ссылкой источники. Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, пишет газета.

● Сирийский президент Башар Асад изучает возможность смены формы правления в его стране с республиканской на монархическую. Асад потерял веру в возможность как-то иначе обеспечить безопасность своей семьи и беспрепятственный транзит власти своему сыну.

● Литва начала блокировать интернет-вещание российского ТВ.

● «Путин начал эту войну, думая, что он восстановит славу Российской империи, а теперь, потеряв сотни тысяч солдат и миллиарды долларов, он умоляет Кима о помощи». Спикер Госдепа добавил, что США «без колебаний» введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи.

● США настаивают на немедленном открытии Лачинского коридора в Нагорный Карабах — американский Госдеп.

● Завод по производству HIMARS, второй по величине в мире, открылся в Польше. Этот шаг является частью стратегии диверсификации производства Lockheed Martin.

● Компанія Boeing показала перший серійний палубний безпілотник-танкер MQ-25 Stingray для ВМФ США. Безпілотник зійшов з виробничого конвеєра та відправився на проведення випробувань.

● Россияне считают великими странами: Россию (80%); Китай (63%); США (30%), свидетельствуют итоги опросы "Левада-центра" (иноагент) За двадцать лет уверенность в величии России удвоилась, Китая – утроилась, уверенность в величии США сократилась в два раза.

● Кокаин официально станет главной статьей экспорта Колумбии, обогнав нефть — в прошлом году порошка продали на $18.2 миллиарда, в то время как нефти на $19.1 миллиарда. При этом динамика продаж нефти падает, а наркотик наоборот растет. В следующем году кокаин станет главной экспортной статьей колумбийской экономики и основным источником валюты в стране — Bloomberg

● В Госдуме заявил, что мобилизованные не вернутся из Украины до окончания войны. Мобилизованные вернутся домой только после завершения «специальной военной операции» (так власти России называют войну — Дождь), заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ленте».

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»