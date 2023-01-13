Новини однією строкою

● Так же как Путин в своё время называл Украину искусственно созданной Лениным и продуктом распада СССР, так же и Гитлер после нападения стал называть Польшу искусственно созданной страной и продуктом Версальского договора. Это одна и та же риторика. Один в один.

● TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Тайваньская компания по производству полупроводников) рассматривает возможность строительства второго завода в Японии и открытие первого завода в Европе.

● Турецкие СМИ сообщают, что губернатор Антальи запретил девушкам ростом ниже 1,60 см выходить на улицы. В Анталье бушует сильнейший шторм, скорость ветра местами доходила до 60 км/ч.

● Газпром снизил поставки в Европу (включая Турцию) на 45,5% в сравнении с 2021 г. до 100,9 млрд м³, а объем добычи газа – на 20% до 412,6 млрд м³.

● В прошлом году российская газодобыча упала на 11,8% до 672,6 млрд м³ в сравнении с постсоветским рекордом в 762,3 млрд м³, достигнутым в 2021 г., сообщает Energy Intelligence.

● Німеччина готова дозволити Польщі передати Україні танки Leopard 2. Відповідаючи на запитання про це, віце-канцлер Німеччини Хабек сказав, що Берлін «не повинен стояти на шляху, коли інші країни приймають рішення про підтримку України» (…) «незалежно від того, які рішення приймає Німеччина»

● В Швеции обьявили об обнаружении крупнейшего в Европе месторождения редкоземельных элементов с запасами около миллиона тонн. Это сырье в первую очередь для производства электромобилей и ветряных электростанций.

● DW: Путин проиграл газовую войну против Германии. Запасы газа в немецких подземных хранилищах настолько велики, что угрозы дефицита уже не будет ни этой зимой, ни следующей

● Руководство американской компании Lear, которая занималась в РФ производством автомобильных сидений, приняло решение покинуть российский рынок.

● США та Японія зробили спільну заяву про підтримку України і засудження агресії РФ, — сайт Держдепартаменту США.

● Було також обговорено кроки надання наступної допомоги енергетичному сектору України.

● Лондон должен предоставить Украине до 50 танков, чтобы «реально повлиять на ситуацию» в Украине, — экс-глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт в интервью SkyNews. «Кажется, что 12 танков – это слишком символично, и я бы предложил отправить 25 или 30, или даже 50, что имело бы реальные последствия», — заявил генерал.

● Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана.

● Власти Приморского края решили сократить авиаперевозки в регионе на канадских самолетах DHC-6, так как из-за санкций в 2023 году нельзя будет отремонтировать их двигатели. На этих самолетах дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет основные региональные перевозки пассажиров.

● Продажи легковых авто и лёгкого коммерческого транспорта в России по итогам 2022 года составили 687 370 машин (-58,8% гг). - АЕБ

● Российский авторынок рухнул на 58,8% за 2022 год. Сейчас в стране продолжают производство только четыре марки: АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и китайский Haval. Но и на них нет высокого спроса, например, продажи Lada упали на 46%.

● Литва передаст Украине 40-мм автоматические зенитные пушки Bofors L70 производства Швеции и боеприпасы к ним для борьбы с "Шахедами"

● Российскую делегацию не пригласили на Всемирный экономического форум, который пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января.

● США перебросили в Европу сотни единиц военной техники, включая БМП Bradley и танки Abrams - для усиления восточного фланга НАТО. Они будут передислоцированы в Польшу и Литву. Всего будет передислоцировано 1250 единиц военной техники.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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