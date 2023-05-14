Новини однією строкою

● По данным ГШ ВСУ достигли пика в эффективности уничтожения арты орков в день. Ранее такие пики отмечались накануне начала Харьковской и Херсонской наступательных операций. Крайние 10 дней ВСУ утилизируют в среднем по 15 стволов орков в сутки. Верим в ВСУ!

● Парламент Швейцарии проголосовал за новый закон, который позволит отправлять военную технику в Украину.

● Берлин готовит самый большой с начала войны пакет военной помощи Киеву, пишет Der Spiegel. По данным издания, в Украину отправят

• 20 БМП Marder

• 30 танков Leopard 1

• 18 колёсных гаубиц

• 4 ПВО IRIS-T-SLM

• 12 пусковых установок IRIS -T-SLS, сотни ракет к ним

• 200 развед БПЛА

• 100 БМП и более 100 машин поддержки

Всего на 2,7 млрд евро.

● В Сербии назревает революция! Десятки тысяч людей вышли на улицы - прогоняют прокремлевского президента Вучича.

● Министры финансов и главы центробанков стран G7 договорились о продолжении санкционного давления на Россию. Среди прочего они намерены предотвращать попытки обхода ограничений.

● Вместе с квадратными ракетами ЗСУ получили кучу "ракет-обманок" (американские ракеты-приманки ADM-160B MALD, предназначенные для подавления систем ПВО). Суть в чем, они запускаются первыми, весят по 45 кг и могут лететь до 500 км. Имитируют полет квадратной ракеты. ПВО фашистов сходит с ума, зависает, а потом прилетает толстая квадратная ракета и бум. The End.

● В Вильнюсе открылась крупнейшая в Европе вертикальная ферма

● Когда свободные мощности ОПЕК и США в нефтедобыче станут сопоставимы с экспортом российских нефти и газа в ЕС и США "вспомнят", что Зунд и Босфор контролируются странами-членами НАТО. Отсутствия страховки от разлития нефти достаточно что бы танкеры не пропускались через проливы. - @rus_analit

● Великобритания. Импорт из России в январе-марте 2023 года упал до £16 млн vs £4,254 млрд в январе-марте 2022.

● Французская компания Pernod Ricard, продолжавшая экспортировать алкоголь известных международных марок в Россию несмотря на войну в Украине, заявила, что останавливает эти поставки. В течение нескольких месяцев в Россию прекратятся поставки Jameson, Absolut, Olmeca, Ararat, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Chivas Regal.

● Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила что поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте в Украине.

● Южноафриканский ранд (SAR) упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США в пятницу после того, как посол США обвинил правительство президента ЮАР С. Рамафосы в тайных поставках оружия в РФ. Ранд достиг19,35 по отношению к доллару, превысив свой пик во время пандемии.

● Власти США даже в случае дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца финансового года за счёт уже выделенных администрации средств, заявили в Белом доме.

● В ЕС написали первый в мире закон, регулирующий применение ИИ (в том числе ChatGPT и Midjourney). «Социальные рейтинги» — под запретом, распознавание лиц — только с разрешения суда.

● Кипр и Мальта аннулировали "золотые паспорта" граждан РФ и Белоруссии, попавших под санкции ЕС, пишет Der Spiegel. Кипр лишил гражданства 9 российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты аннулировали паспорта еще двух человек.

● Україна отримає 31 танк «Abrams» на початку осені, – голова Пентагону Ллойд Остін. Остін пояснив, що прискорити терміни постачання танків Україні складно, тому що американські військові не лише відправляють техніку в Україну та готують українських військових, а й створюють інфраструктуру, яка підтримуватиме її роботу, оскільки «Abrams» є новим озброєнням для українців. “Первое, что понадобится любой армии, которую попросят что-то защищать – это обучение… Украина – отличный пример сил, которые обучались и сейчас защищаются в очень сложных и жестоких условиях”, – генерал Флинн, командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе.

● Ефективність ракет Storm Shadow - 97%, – Defense Express. Ракети Storm Shadow, набагато кращі за ATACMS. Це озброєння більш мобільне, має більш досконалу систему наведення на цілі, може вражати об'єкти, що рухаються, а також пробивати армований бетон і грунт.

● За два дні до виборів у Туреччині Ердоган продовжує відставати від опонента Кемаля Киличдароглу, розрив вже 8%. У першому турі за Ердогана готові проголосувати 44,2% опитуваних, за Киличдароглу — 51,7%. Таким чином, вибори 14 травня можуть пройти в один тур.

● Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер предложила запретить выдачу виз спортсменам из России и Беларуси, которые планируют участвовать в международных соревнованиях на территории Германии. Это решение могут принять, если МИД Германии согласится с ее позицией, заявила Фезер.

● Немецкий концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с "Укроборонпромом", чтобы ремонтировать и производить танки в Украине, пишет Handelsblatt.

● Перечисления от Федеральной таможенной службы РФ в бюджет в январе–апреле упали на 30,6%, до 1 трлн 779,7 млрд рублей, — данные ведомства.

● Китай прекратил поставки комплектующих для секретных радиостанций Минобороны РФ. Завод "Ангстрем", собиравший из китайских деталей радиостанции "Азарт", сорвал гособоронзаказ и передан во внешнее управление "Ростеху".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский и Александр Осташко

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