Новини однією строкою

● Страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт в РФ, вместо этого расширят список подпадающих под санкции товаров, — агентство Bloomberg.

● Служба внешней разведки россии внесена в американский санкционный список, — Минфин США.

● Новые санкции США коснулись 30 российских компаний-импортеров и производителей электроники и полупроводников — Минфин США.

● Япония расширит экспортные санкции против РФ, добавит в список 80 организаций, связанных с военными, сообщает Киодо.

● США ввели новые экспортные ограничения в отношении России. Как следует из материалов Минторга США, под рестрикции попали также связанные с РФ компании из Армении и Киргизии.

● NYT: Решение Вашингтона не препятствовать отправке F-16 было принято после просьб Украины и Нидерландов, у которых есть эти самолеты. Передача потребует подписи председателей и ответственных членов соответствующих комитетов Конгресса США.

● Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры России, Общероссийского народного фронта, уполномоченного по правам человека Москальковой и губернатора Подмосковья Воробьёва.

● Великобритания ввела санкции против 86 человек и компаний из России. Под санкции попали связанные с «Росатомом» компании. В санкционный список попали компании «Полюс», «Cеверсталь», FESCO, ММК, ОМК, ТМК, РМК, АФК «Система», Росбанк, банк «ДОМ. РФ» и банк «Тинькофф».

● В новый пакет санкций США, приуроченный к саммиту G7, войдут около 300 компаний, судов и самолетов, сообщил Белый дом.

● G7 ужесточит доступ россии к финансовой системе.

● Евросоюз ограничит торговлю российскими алмазами. Глава Евросовета в Хиросиме перед саммитом G7 анонсировал новые санкции ЕС за войну России против Украины. "Российские алмазы не вечны", - сказал Шарль Мишель. Также введен запрет на импорт меди, никеля и алюминия российского происхождения.

● В администрации США считают, что введенный потолок цен на российскую нефть «достиг цели» и привел, в частности, к ограничению российских доходов, а также «способствует стабильности на мировых энергетических рынках».

● Британия с союзниками изучает законность передачи Украине замороженных средств России. Замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти напомнил, что РФ не будет иметь доступ к активам до тех пор, пока не восстановлена территориальная целостность Украины.

● Премьер Японии Кисида опубликовал статью накануне саммита G7: В Хиросиме я продемонстрирую непоколебимую солидарность G7 с Украиной. Я пригласил украинского президента Владимира Зеленского для участия в дискуссиях на саммите. Я планирую призвать Россию немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины, а также подтвердить, что Группа семи продолжит вводить свои жесткие санкции против России и твердо поддерживать Украину.

● Италия объявила, что начнет обучение украинских солдат в Италии. Италия также направит военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих в Польше, Бельгии и Германии.

● Автомобили, поставляемые по параллельному импорту, не приспособлены к климату России. Их дооснащение может обойтись в 1 млн рублей, отмечают эксперты.

● В парламенте Литвы намерены рассмотреть вопрос "переименования" России в Московию - чтобы отказаться от "великорусского нарратива". "С исторической точки зрения Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада", - парламентарий Раймундас Лопата. - @Ateo Breaking

● Запуск движения грузовиков по Крымскому мосту снова отложен, - вице-премьер РФ Марат Хуснуллин .

● Аналитики сообщили о падении продаж девелоперов в крупнейших регионах России. В лидерах рейтинга — Подмосковье, где показатель уменьшился на 40% по итогам I квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Санкт-Петербурге зафиксирована цифра в 32%.

● Канада анонсировала новые санкции против больше чем 70 российских физлиц и юрлиц. Под ограничения попадут лица, связанные с компаниями, которые поставляют военные технологии российским вооруженным силам, члены семей тех, кто попал под санкции, и «представители кремлевской элиты».

● Цена на газ в ЕС рухнула до 330 долларов за 1000 кубов.

● США ввели новые экспортные ограничения против России: в списке более 1200 позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт. Также ограничения введены в сфере глубоководной добычи нефти на арктическом шельфе.

● Громадяни 5 країн підтримують запрошення України в НАТО до закінчення війни, — Kantar. У Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах та США існує суспільна підтримка початку процесу вступу України до НАТО навіть у той час, поки війна триває.

● США ввели запрет на ввоз в РФ ряда телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники — Минторг США.

● На саммите G7 в Хиросиме принято заявление о помощи Киеву. "Подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется". Среди главных тем для обсуждения: - санкции против России, ядерное разоружение.

● Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готова выступить посредником между россией и Украиной, заявил наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

● США та Японія віддані підтримці України та притягненню росії до відповідальності за її агресію. Про це заявив президент США Джо Байден у Хіросімі напередодні саміту Групи семи. Війна росії, амбіції Китаю і штучний інтелект – головні теми саміту.

● Італія таємно передала Україні партію колісних танків «B1 Centauro», – італійські ЗМІ.

● Генсек НАТО Столтенберг анонсировал программу преобразования и перевооружения армии Украины по образцу армий стран НАТО. Итогом должна стать полная совместимость ВСУ с армиями альянса.

● Австралия добавила в российский санкционный список пять банков. Под ограничения попали: банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС Банк, а также Уральский банк реконструкции и развития, ПАО «Полюс», ПАО «Северсталь», ПАО «НК Роснефть».

● Владелец оборонной компании, которая базируется в Нидерландах, был арестован в Париже по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, сообщило министерство юстиции США. Этот человек передал секретную американскую технологию России.

● Если союзники, в частности, Нидерланды, решат поставлять Украине F-16, то США согласятся на экспорт. Однако официальных запросов еще не было. Что касается отправки F-16 Украине напрямую от Вашингтона, то администрация Байдена рассматривает это как «будущие возможности».

● Россия возобновит с 1 июля регулярное авиасообщение с Кубой.

● Российское правительство решило отложить ввод новых стандартов связи 5G и 6G-Ready на 2030 год из-за санкций и отсутствия оборудования.

● Американцы изобрели новый морозоустойчивый электролит для литий ионных аккумуляторов, не замерзает до минус 20. Бонусом идет то, что он еще и не горит, пожаров не будет

● Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в конгресс США законопроект о выходе США из ДСНВ. В феврале текущего года участие россии в ДСНВ было приостановлено по решению путина.

● У властей Великобритании нет никаких сомнений в том, что у России есть «намерение и возможность» атаковать подводные энергетические и коммуникационные линии Запада. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

● США можуть навчити українських пілотів літати на F-16 за чотири місяці замість 18. Таку оцінку в Пентагоні дали після того, як два українських пілоти пройшли двотижневу перевірку на авіасимуляторах. а також імітаційні атаки. Основною проблемою інструктори вважають складну авіоніку F-16 англійською мовою. Але вони кажуть, що протягом двох тижнів обидва пілоти мали «помітне покращення володіння англійською мовою». Попри ці недоліки у висновку звіту зазначено, що «зважаючи на набір навичок, які продемонстрували Військово-повітряні сили України», чотири місяці для опанування літаків F-16 — це цілком реалістичний термін навчання. Україна відправила двох пілотів — винищувачів МіГ-29 та Су-27.

● Тем временем генеральный секретарь «NATO» Столтенберг заявил, что на саммите стран «NATO» в июне будет обсуждаться вопрос передачи истребителей для Украины.

● США отправят больше оружия Украине. Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно на $3 млрд. Эта ошибка открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от российских фашистов.

● Британські фермери доставили на Львівщину 40 пікапів для ЗСУ.

● Германия заморозила российские активы на сумму более 5 миллиардов евро. "Как государство-агрессор, Россия обязана по международному праву выплатить репарации Украине", — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Handelsblatt.

● В условиях войны россии против Украины 60% всей украинской логистики проходит через Румынию... теперь у нас есть единое европейское будущее, которое предусматривает единую логистическую систему.. очевидно, что будет восстановление Украины и в эту реконструкцию должны включиться все свободные и демократические страны.. Парламент Румынии намерен работать (в том числе) и над дальнейшим послевоенным развитием логистики Украины и Молдовы в контексте единого европространства... это включает строительство новых дорог (включая ж/д) - Председатель Палаты депутатов Румынии Марчел Чолаку на Форуме безопасности в регионе Черного моря и Балкан.

● Чистые валютные резервы Центрального банка Турции сократились с 6,8 млрд долларов до 2,3 млрд долларов за неделю с 12 мая. Таким образом, чистые валютные резервы упали до самого низкого уровня с февраля 2002 года.

● Российские банки начали ухудшать условия снятия наличных через банкоматы, выяснил Frank RG. У Газпромбанка комиссия за снятие суммы больше лимита может достигать 10%.

● У Рязанского нефтезавода с завтрашнего дня запретят парковку автомобилей. Власти города сообщили, что это сделано в целях обеспечения необходимого уровня антитеррористической угрозы.

● К 2050 году почти 70% населения мира будет жить в городах, а почти в 1000 городов средняя температура в летние месяцы достигнет или превысит 35 градусов). Это втрое больше, чем сегодня, и является тревожным свидетельством растущего влияния экстремальной жары на жизнеспособность городских районов. "Центры наших городов, как они построены сегодня, - это смертельные ловушки", - говорит Элени Миривил, первый "главный специалист по глобальному теплоснабжению", назначенный ООН Хабитат и Центром устойчивости Аршт-Рок.

● Генпрокуратура РФ признала Greenpeace «нежелательной организацией». Фонд, по мнению властей России, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

● Секретные расходы нищего российского бюджета с начала 2023 года года превысили три триллиона рублей. Эти статьи бюджета относятся к обороне, нацбезопасность, тюрьмы и полицию. К секретной части отнесли и расходы на содержание оккупированных территорий Украины.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки собрал у себя на страницах Дмитрий Аннопольский

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