Новини однією строкою

● Росіяни погрожували атакувати будь-яке судно у Чорному морі після виходу із «зернової угоди». Результат на сьогодні: декілька суден йдуть в Ізмаїл під завантаження, атаковані два патрульних тази оленів у відкритому морі, потужний вибух у окупованій Балаклаві (ймовірно знищений склад БК). Мобильное приложение «Тинькофф банка» удалено из Google Play. Приложение пропало с платформы на фоне введенных недавно США и Канадой санкций. Несколькими месяцами ранее оно исчезло из App Store.

● Турция резко сократила закупки в России на фоне зернового демарша Кремля.

● "Словакия передала Украине первые самоходные 155-мм гаубицы Zuzana 2, производство которых совместно финансируется Данией, Норвегией и Германией", - сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор.

● Германский энергоконцерн Uniper больше не рассчитывает на возобновление поставок российского газа.

● Израиль и США подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет гражданам обоих государств въезжать на территорию страны без визы. Окончательный безвизовый режим должен вступить в силу с 1-го октября.

● В Испании отменили правило, по которому могли аннулировать ВНЖ при отсутствии в стране более 6 месяцев. При этом правила для получения ПМЖ остаются как прежде (не более 10 месяцев за 5 лет).

● Египет одобрил инвестиционную программу, которая предоставляет ВНЖ от 1 до 5 лет за покупку недвижимости или вклад от $50 тыс.

● Райффайзенбанк, дочка австрийского Raiffeisen Bank International AG, выплатит в России разовый налог на сверхприбыль на уровне €100 млн.

● Raiffeisen Bank уйдёт из России в конце 2023 года, заявил гендиректор RBI Йоханн Штробль. До этого в компании говорили, что намерены завершить выделение российской «дочки» из своего бизнеса до 30 сентября.

● В российской Госдуме предложили ударить по киевскому монументу «Родина-мать». В таким предложением выступил депутат Гурулёв, комментируя участившиеся атаки беспилотников по «Москва-Сити».

● Стоимость автомобилей "Москвич" (производство китайской JAC) выросла бензиновый - на 17%, электрический - почти на 13.

● Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2023 года сложилась в размере $53,94 за баррель, в январе-июле 2022 года – $83,27 за баррель., - Минфин РФ.

● В Италии обсуждают причины сокращения числа пассажиров знаменитых венецианских гондол с 6 до 5. Местные издания пишут, что это произошло из-за увеличившегося в последние годы веса туристов.

● "Газпром" подает газ для Европы в объеме 42,4 млн м³ через "Суджу". Заполненность хранилищ составляет 85,79%. Газ торгуется около $330 за 1 тыс. м³.

● США ужесточили условия безвизового въезда для венгров. Из 40 стран, включенных в программу ESTA, ограничивают только Венгрию. За 10 лет венгерское правительство выдало почти миллион паспортов в рамках упрощенной программы натурализации без строгих механизмов проверки личности.

● The Financial Times: США заключили новые сделки с Болгарией и Южной Кореей на поставку 155-мм артиллерийских снарядов в Украину. Ведутся переговоры с Японией. США сами увеличат ежемесячный выпуск важнейших боеприпасов до 90 тыс. единиц с 24 тыс. (до конфликта было 14 тыс.).

● Використання росією ядерної зброї проти України буде вважатися нападом на НАТО, – сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем.

● У Польщі заклали кіль першого нового корабля радіоелектронної розвідки для ВМС країни. Розвідувальні кораблі будуватимуть на польських суднобудівних потужностях.

● Как мы уже неоднократно говорили, именно Украине решать, как вести эту войну, — сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

● Порядка $80 млрд экспортной выручки прошлого года осело за границей, подсчитал Bloomberg на основании статистики ЦБ. Сейчас экспортеры продают на бирже лишь чуть больше 20% экспортных доходов — вдвое меньше, чем год назад.

● Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.

● Детские игрушки в России необходимо проверять на соответствие «духовно-нравственной идеологии страны», - предложили члены комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей.

● Сотрудники Министерства экономического развития РФ, Минцифры и других ведомств, расположенных в «Москва-Сити» стали получать сообщения о переводе на удаленный режим работы на неопределённый срок.

● Как "удачно" все в Нигере произошло. Похоже, что проект газопровода «Трансахара» из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир так и не будет реализован. Через него Европа планировала получать 30 млрд кубометров нигерийского газа

● В Вирджинии готовится к полёту последний в истории Антарес 230+, который успел быть отгруженным до войны. 1 ступень производилась в Днепре, двигатели - в Химках. Новая модель «Антарес 330» будет производиться американской компанией FireFly без участия Украины и РФ.

● Великобритания отказалась признавать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, потому что она финансируется из бюджета РФ — Times.

● Україна отримала від Польщі 508 потужних акумуляторів Tesla Powerwall, — міністр цифрової трансформації. Вони забезпечуватимуть електроенергією школи, лікарні, дитсадки тощо. Це — ефективне рішення під час ракетного терору росії. Tesla Powerwall тримають заряд до 14 годин.

● Парламент Молдовы продлил чрезвычайное положение ещё на 60 дней, основание: война в соседней Украине.

● Польская комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что тротил, из-за которого произошло крушение, был заложен во время ремонта в РФ. Наличие следов тротила на борту подтвердили польская и британская лаборатории.

● Видеоигры Minecraft и World of Tanks стали инструментом России для пропаганды войны, пишет NYT.

● Азербайджан допоможе Туреччині в розробці винищувача нового покоління Kaan. Відповідну угоду сторони підпишуть на міжнародній оборонній виставці IDEF-2023, що проходить у Стамбулі в Туреччині.

● Возле турецкого курорта Шиле обнаружили 28 неразорвавшихся мин, — турецкие СМИ. Снаряды находились на глубине метр-полтора на расстоянии 10 метров от берега. Городской пляж закрыли, специалисты тщательно проверяют побережье для дальнейшего уничтожении боеприпасов.

● В «Единой России» предложили заменить ушедших на войну россиян рабочими из Северной Кореи.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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