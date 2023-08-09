Новини однією строкою

● Количество ядерных боеголовок по странам на январь 2023 года.

● Минобороны Нидерландов запретило своим солдатам принимать участие в спортивных соревнованиях, в которых участвуют российские или беларуские военные.

● Адміністрація Байдена має намір сьогодні оголосити про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $200 млн — Reuters. У пакет, зокрема, увійдуть ПТРК, включаючи TOW та Javelin, засоби для розмінування та боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot.

● Польские пограничники просят подкрепление на границу с Беларусью – еще тысячу солдат, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик.

● Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции сообщил, что власти страны приняли решение предоставить Украине дополнительную военную помощь. Королевство намерено впервые передать Киеву САУ Archer. Его слова приводит Шведское радио и другие западные СМИ.

● Турецкая лира побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 27,01.

● С 1 сентября страны ЕС полностью запретят транзит санкционных грузов по территории России в третьи страны. Это отменяет популярную схему поставок европейских товаров на российский рынок через границу стран Балтии — псевдотранзит в Узбекистан, Казахстан или Кыргызстан.

● США офіційно схвалили передачу першої партії танків «Abrams» в Україну, які прибудуть напочатку осені, — начальник відділу закупівель армії США.

● Пакистан признал невозможность со своей стороны реализовать масштабный проект газопровода "Мир", который должен был пройти из Ирана в Индию по территории Пакистана. В качестве причины были названы форс-мажорные обстоятельства.

● Литва несколько дней назад объявила более 250 граждан России угрозой нацбезопасности, Латвия - намерена аннулировать виды на жительство у 5-6 тысяч россиян.

● Экономические рычаги ЭКОВАС в отношении нигерской хунты значительны. Нигер не имеет выхода к морю и зависит от торговли через Бенин и Нигерию. Отключение электроэнергии из Нигерии и растущая инфляция в Ниамее могут настроить население против хунты.

● Власти Италии позволили официально не названному владельцу арестованной в прошлом году яхты «Шехерезада» стоимостью 700 миллионов долларов оплатить ремонт судна, пишет Financial Times. «Шехерезаду» называют «яхтой Путина».

● За время войны в Украине более 40% старых советских танков и бронетранспортеров были сняты с хранения на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники «Вагжаново» в Бурятии, следует из свежих спутниковых снимков Google Earth.

● Международная федерации тяжелой атлетики не допустила ни одного россиянина до участия в чемпионате мира 2023 года - пресс-служба IWF. Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде.

● Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит кедровые орехи сосны корейской в список стратегически важных товаров и ресурсов для страны.

● Путина предупредили о скором прекращении полетов оставшихся в России иностранных самолетов. Массовое "выбытие" Boeing и Airbus начнется в 2025 году, сообщил президенту глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

● Фестиваль военных оркестров "Спасская башня", планировавшийся с 26 августа по 3 сентября, перенесён на следующий год в связи с тем, что только три военных оркестра выразили желание принять в нем участие, а именно: оркестры России, Беларуси и Бурунди.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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