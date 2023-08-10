Новини однією строкою

● Латвія приєдналась до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України, — прем’єр-міністр Каріньш. Прем’єр пообіцяв Україні непохитну підтримку та закликав до створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії.

● Минобороны Польши отправит еще 2 тыс. военных для охраны границы с Беларусью. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик. По его словам, войска перебросят в течение двух недель.

● Двоє військовослужбовців ВМС США заарештовані за передачу військової інформації до КНР. Обидва шпигуни носять класично американські прізвища - Цзіньчао Вей і Веньхен Чжао.

● Міністерство оборони Румунії подало до парламенту запит на схвалення закупівлі винищувачів F-35 Lightning II. Міноборони направило запит на закупівлю 32 багатоцільових винищувачів F-35.

● Силы самообороны Японии в 2024 году получат рекордный в истории военный бюджет в ¥7 трлн.

● россия не является участником нынешней космической гонки. В космической гонке сейчас полноценно участвуют только США и Китай, — глава NASA Билл Нельсон.

● ЕС увеличивает запасы газа в украинских хранилищах, чтобы облегчить зимний дефицит. В прошлом месяце объем забронированных мощностей на газопроводах, идущих в страну из ЕС, достиг трехлетнего максимума. Запланированный на август объем удвоится в этом месяце - FT.

● Шведская компания Satcube предоставит Украине сотню своих терминалов спутникового интернета. Заказ оплачен Германией. Терминалы будут использованы на деоккупированных территориях, но руководство компании заявило, что не имеет ничего против использования их в военных целях.

● У Військово-морських силах Збройних сил України розповіли про будівництво в Туреччині першого корвета типу Ada, який назвали на честь Івана Мазепи. Цей процес триває згідно з планом. "Гетьман Іван Мазепа" ВМС розраховують отримати вже 2024-2025 року.

● Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон.

● Власти Польши заявили о практически полном (готовность 95%) завершении строительства «умной» стены на границе с Калининградской областью рф. Заграждение будет оснащено камерами ночного видения, датчиками движения и другими средствами, позволяющими вести полный мониторинг ситуации с орками.

● Страны Африки планируют в рамках военного вторжения отправить в Нигер контингент в 25 тысяч военных, сообщает RFI. Нигерия обеспечит отправку половины сил военного контингента. Кроме нее своих солдат могут направить Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар, отмечает издание.

● ЦБР с большой долей вероятности потребуется более, чем одно повышение ставки - зампред ЦБ Заботкин в интервью "Известиям". На июльском заседании ЦБР принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, сильнее ожиданий аналитиков, до 8,5%.

● Дефицит бюджета рф январь-июль 2,8 трлн ~ 30 млрд долларов. Из тех 300 ЗВР, что остались, - примерно пополам юани с золотом. И если предположить, что золото они не трогают, а дефицит бюджета удвоится к концу года, юаней (~75 млрд дол) на 1 год хватит закрыть дыру.

● В базе госдумы появился проект поправок путина к статьям об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в россии. Поправки предусматривают отказ россии сообщать Совету Европы об отступлении от международных договоров в части прав человека при военном положении и ЧП.

● Обведенное красным - территория Южно-Китайского моря. которую Китай хочет объявить своей эксклюзивной собственностью. То, что это затрагивает территориальные воды других государств, Китаю абсолютно пох.

● США. Экспорт в россию, млрд {VALUE}lt;/p>

2013H1: 5,3

2021H1: 3,2

2022H1: 1,2

2023H1: 0,3

● Великобритания объявила о самой масштабной кампании против стран, оказывающих помощь россии. Под ограничения попали лица и компании из Турции, ОАЭ, Словакии и Швейцарии. Британский МИД заявил, что все они «поддерживают незаконную войну в Украине».

● Зерновые трейдеры, морские перевозчики начали опасаться работать с россией после ударов Украины. Стоимость фрахта, транспортировка и страхование зернового экспорта резко подорожали для российских компаний, сообщает Reuters.

● Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало шістнадцять осіб, що пов’язані з російською розвідкою. Затримання проведені на тлі березневого викриття у Польщі групи з дев’яти російських шпигунів, які займалися дестабілізацією політичної ситуації у Польщі.

● Польща направила десятки фахівців в Україну для ремонту пошкоджених польських самохідних гаубиць «Krab» та танків «Leopard A». Таким чином, багатьох Крабів не потрібно буде транспортувати назад до Польщі, і вони швидко знову вбиватимуть ворогів.

● Нещодавно Україна отримала від Франції щонайменше 50 крилатих ракет Scalp, — Bild.

● Шведська компанія Satcube передасть Україні партію своїх терміналів для супутникового зв’язку. Satcube пропонує меншу швидкість, ніж Starlink, проте зв’язок із геостаціонарними супутниками важче заблокувати. Вартість одного термінала — 65 тис. $.

● Мексика отказалась вступать в БРИКС из-за связей с США.

● У Фінляндії розглядають можливість повністю закрити кордон з росії через руських, що тікають від мобілізації, — керівник центру аналізу ситуацій і ризиків Прикордонної служби, підполковник Мікко Лехмус.

● Підготовка до тренувань українських військових на винищувачах F-16 уповільнюється через те, що деякі країни бояться провокувати росію, — колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав.

● Германия предложила продлить срок дислокации систем ПВО Patriot в Польше до конца 2023 года.

● Латвия с 11 августа вводит усиленный режим охраны границы с Беларусью, - пресс-служба правительства Латвии. Усиленный режим будет введен в городе Даугавпилс и трех краях – Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском.

● Тайванський виробник напівпровідників TSMC планує побудувати завод у східнонімецькому місті Дрезден із загальною сумою інвестицій у 10 мільярдів євро, повідомила компанія.

● Минфин рф вернулся к публикации оценки дефицита/профицита бюджета к ВВП. Федеральный бюджет рф в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей.Нефтегазовые доходы бюджета рф за январь-июль сократились на 41,4%, до 4,193 триллиона руб. Не забывайте, что в стране весь импорт (снаряды, станки, машины и т.п.) надо оплачивать долларами. А сейчас дефицит и поставки газа и нефти тоже резко валятся и по цене, и по количеству.Бюджету нужны деньги. Их можно добавить в казну только за счет снижения курса нац валюты.

● Бывшая глава австрийского МИДа 60-летняя Карин Кнайсль, на свадьбе которой был в свое время путин, поселилась на лето в рязанской деревне Петрушово. Там ее нашло издание «Вид сбоку».

● Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, покинула список самых издаваемых авторов в россии в сегменте детской литературы, свидетельствуют данные российской книжной палаты за первое полугодие 2023 года. Лидером рейтинга в первой половине 2023 года стал Корней Чуковский.

● К 2026 году путин планирует создать на оккупированной территории Украины 25 новых колоний и шесть других центров содержания под стражей.

● россия с 1 по 7 августа отгрузила на экспорт 871 тыс. тонн зерна, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — российский зерновой союз.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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