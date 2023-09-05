Новини однією строкою

● Путин отказался возобновить зерновое соглашение после переговоров с Эрдоганом. Нас просто вынудили выйти из «зерновой сделки» — Путин. Западные партнеры опять нас «надули» — Путин

● «Между Россией и Турцией война». Переводчик на переговорах Путина и Эрдогана совершил ошибку и вместо Украины сказал Турция

● Самая большая в мире ветряная турбина установила мировой рекорд. Морской ветрогенератор мощностью 16 МВт, самостоятельно разработанный и запущенный Китаем в прибрежной акватории провинции Фуцзянь, побил мировой рекорд по суточному объему выработки энергии на одну установку. За 24 часа непрерывной работы в режиме максимальной мощности турбина произвела 384 100 кВт/ч электричества.

● Эрдоган проведет 5 сентября заседание кабмина Турции для обсуждения итогов переговоров с Путиным, сообщил источник в канцелярии.

● российские тг-каналы сообщают о том, что в Азовском море потерпел крушение рашистский Ка-52. Инцидент произошел еще 1 сентября, экипажу якобы удалось спастись.

● Верховный суд Казахстана обязал вернуть национальной компании «Қазақстан темір жолы» топливные склады, незаконно приватизированные компанией «Торговый дом „ТЭК-КАЗАХСТАН“», которую контролирует олигарх Тимур Кулибаев — зять экс-президента Нурсултана Назарбаева, — КазТАГ.

● В России с начала года произошло 11 643 лесных пожара на общей площади 4 млн 292 тыс. гектаров — Авиалесоохрана.

● Генерал Брис Олиги Нгема принёс присягу в качестве президента переходного периода Габона

● МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает обходить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки — Reuters

● Канцлер ФРГ Олаф Шольц - "единственный" в правящей коалиции ФРГ, кто блокирует поставку ракет Taurus Украине, заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман

● Олаф Шольц показал фото с повязкой на глазу и ссадинами после полученной травмы во время пробежки. «Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!», — отметил канцлер Германии.

● Правящая партия Грузии приступила к началу процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили за ее несогласованные с правительством зарубежные визиты, сообщает телекомпания «Имеди»

● «Ситибанк» демонтирует все банкоматы до конца 2023 года в России — сообщение организации

● «Калашников» нарастит выпуск противотанковых ракет «Вихрь», снарядов «Китолов» и ракет ПВО более чем в два раза — сообщение концерна

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky, https://t.me/Ateobreaking

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