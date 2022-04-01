Новости из США. Четверг, 31 марта 2022

* США ввели в четверг новую серию санкций против России.

Заявление государственного секретаря Тони Блинкена:

«Соединенные Штаты продолжат налагать серьезные санкции на Российскую Федерацию в ответ на незаконную войну, развязанную президентом путиным. Сегодня мы нацелились на ряд юридических и физических лиц, которые играют важную роль в способности Российской Федерации продолжать свою бессовестную войну против граждан Украины, а также принимаем меры, чтобы закрыть для кремля сети обхода санкций. Это является продолжением санкций, введенных 15 и 24 марта, когда мы включили в санкционный список физических лиц и компании российской оборонно-промышленной базы, которые напрямую поддерживают военную машину путина.

Сегодня Соединенные Штаты включили в санкционный список еще 21 юридическое лицо и 13 физических лиц. Из них 10 физических и 17 юридических лиц участвуют в сетях обхода санкций для приобретения западных технологий в обход санкций. Эти дополнения еще больше затруднят доступ России к западным технологиям и международной финансовой системе. Мы будем продолжать нацеливать санкции на военную машину президента путина со всех сторон, пока эта бессмысленная развязанная им война не закончится. Российская Федерация не только продолжает нарушать суверенитет Украины своими атаками, но и усиливает разрушение населенных пунктов, включая школы, больницы, жилые районы и места, где мирные жители укрываются от российских бомбардировок.

Соединенные Штаты также включают в санкционный список трех лиц за их участие в злонамеренной кибердеятельности, одному из которых министерство юстиции предъявило обвинения на прошлой неделе. Соединенные Штаты будут продолжать привлекать к ответственности киберпреступников президента путина за подрывную, разрушительную или иным образом дестабилизирующую кибердеятельность, направленную против США, их союзников и партнеров.

В дополнение к санкциям, введенным сегодня, министерство финансов также расширяет свои полномочия по санкциям в отношении России. Министр финансов, после консультаций со мной, определил аэрокосмический, морской и электронный секторы экономики Российской Федерации, как подлежащие санкциям в соответствии с разделом 1(a)(i) указа президента 14024 (указ президента Байдена от 15 апреля 2021 года о чрезвычайном положении в связи с особой опасностью, которую представляет Россия для национальной безопасности США – И.А). Это позволяет наложить санкции на любое физическое или юридическое лицо, которое, как установлено, работает или работало в любом из этих секторов, и предоставляет расширенные возможности для быстрого наложения дополнительных экономических санкций на Россию за ее войну в Украине.

Эти действия демонстрируют нашу решимость призвать Российскую Федерацию к ответу за ее агрессию против Украины и приверженность принятию дальнейших мер против лиц, поддерживающих уклонение от санкций, введенных Соединенными Штатами, а также нашими союзниками и партнерами. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия для обеспечения соблюдения санкций, разоблачения и выявления злонамеренных субъектов и содействия привлечению к ответственности за войну, которую развязал президент путин».

- Министерство финансов опубликовано список юридических и физических лиц, против которых введены новые санкции. Несколько цитат из заявления министерства финансов и OFAC (Офиса по контролю за иностранными активами – ключевого подразделения министерства финансов, занимающегося санкциями):

«Московское ООО «Серния Инжиниринг» находится в центре закупочной сети, занимающейся деятельностью по указанию российских спецслужб. Эта сеть действует во многих странах, чтобы обеспечить конечных пользователей в российских военных и разведывательных службах, которые полагаются на критически важные западные технологии. «Серния» и московское ООО "Сертал" занимаются незаконной закупкой оборудования и технологий двойного назначения для российского оборонного сектора. Российское ООО «Робин Трейд», британская компания Majory LLP, британская Фотон Про LLP и испанская Invention Bridge SL являются подставными компаниями, используемыми «Сернией» для содействия закупкам ключевого оборудования для правительства Российской Федерации. В течение последнего месяца Европейский Союз и Япония ввели ограничения на экспорт в отношении компаний «Серния», «Серталь» и Фотон Про. Великобритания также принимает скоординированные меры в отношении компаний, находящихся в ее юрисдикции.

Сингапурская компания Alexsong Pte Ltd способствовала проведению операций в поддержку обхода санкций сетью «Серния». OFAC вносит компанию Alexsong Pte Ltd в санкционный список в соответствии с указом президента № 14024 за то, что она находится в собственности или под контролем правительства России, либо действовала или намеревалась действовать от его имени или в его интересах, прямо или косвенно».

«OFAC также вводит санкции против ключевых российских технологических компаний, которые поддерживают незаконную войну путина против Украины. Эти новые санкции еще больше затруднят доступ России к западным технологиям и международной финансовой системе.

АО «НИИ-Вектор» - это российская компания в Санкт-Петербурге, занимающаяся программным обеспечением и коммуникационными технологиями, которая подготовила технический анализ и отчеты в поддержку этапа производства спутников группировки «Лиана» для Российской Федерации. Спутники группировки «Лиана» - это средства электронной разведки, которые, вероятно, использовались для отслеживания кораблей, самолетов и наземных транспортных средств во время незаконного вторжения России в Украину.

«Т-Платформы» - московская компания, работающая в сфере компьютерной техники. Компания «Т-Платформы» претендует на роль лидера российской суперкомпьютерной отрасли и ведущего российского разработчика оригинального компьютерного оборудования для массового рынка информационных технологий. До 2012 года компания «Т-Платформы» считалась лидером российского направления высокопроизводительных вычислений, ей была поручена реализация суперкомпьютерного центра для оборонно-промышленного комплекса России.

Акционерное общество "Микрон" (ОАО "Микрон") - крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники. Фактически, "Микрон" отвечает за экспорт более 50 процентов российской микроэлектроники. Компания также производит интегральные схемы, электронные компоненты и является крупнейшим в России производителем микросхем. Одним из примеров работы "Микрона" является то, что компания получила налоговые льготы на производство отечественного чипа для Национальной системы платежных карт России, также известной как "Мир". Система платежных карт "Мир" была разработана после предыдущих санкций в отношении России.

ОАО «Микрон» - крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники. Фактически, «Микрон» отвечает за экспорт более 50 процентов российской микроэлектроники. Компания также производит интегральные схемы, электронные компоненты и является крупнейшим в России производителем микросхем.

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (МЭРИ) - это научно-исследовательский институт, который производит компьютеры, поисковое и навигационное оборудование, а также проводит исследования и разработки. В частности, МЭРИ проводит исследовательские и конструкторские работы для различных федеральных агентств правительства России».

Санкции введены еще против ряда компаний и физических лиц. Кроме того, что все их активы в американской юрисдикции замораживаются, запрещается любая деятельность физических и юридических лиц США, связанная с этими компаниями и лицами, запрещен экспорт товаров и технологий в интересах этих компаний.

* На брифинге в Госдепартаменте, отвечая на один из вопросов, пресс-секретарь Нед Прайс сказал:

«Президент путин, если вы посмотрите на историю последних пяти или чуть больше недель, явно допустил несколько просчетов. Он просчитался в том, что его войска смогут войти в Украину, не встретив жесткого сопротивления со стороны украинского народа. Он просчитался, если думал, а мы полагаем, что он так думал, что его силы смогут взять крупные городские центры, такие как Киев, в течение 48 или 72 часов. Он просчитался, если думал, что мы блефовали, когда говорили, что мы наложим массированные и беспрецедентные санкции на российскую экономику и финансовую систему и сделаем это вместе с нашими партнерами и союзниками. И он просчитался, если думал, что его действия не приведут к тому, что его страна получит статус изгоя. Все это стало реальностью».

* На брифинге в Пентагоне его пресс-секретарь адмирал в отставке Джон Кирби, в частности, сказал:

«Около 20% российских войск к северу от Киева передислоцируются, и хотя мы не знаем, куда они направляются, мы не думаем, что они возвращаются домой. Наилучшая оценка заключается в том, что эти войска передислоцируются в Беларусь, где они получат пополнение, доукомплектацию оружием и затем будут переброшены обратно в Украину, возможно, в район Донбасса. Очевидно, что русские хотят изменить приоритеты своих операций на Донбассе, и это может быть одним из пунктов назначения, но, опять же, пока слишком рано об этом говорить. У нас пока нет четкого представления об этом».

«Мы не думаем, что они (русские) должным образом спланировали логистику и поддержание сил такого размера в полевых условиях в боевых условиях. Мы говорили о том, что у них заканчивалось топливо. У них заканчивалась еда. У них заканчивались боеприпасы. Я думаю, что это также результат украинской стойкости и ловкости, и, откровенно говоря, просто умения (украинской армии) вести бой».

«Мы завершили работу над предоставлением военной помощи Украине на $350 миллионов, которую президент Байден утвердил около месяца назад, и эта работа была завершена за рекордные три недели, что является небывало быстрым сроком. Помощь еще на $200 миллионов, которые он утвердил вскоре после этого, тоже уже практически вся получены. Я думаю, может быть, осталась еще одна партия.

А затем помощь на $800 миллионов, которую президент утвердил более недели или 10 дней назад. И эти партии помощи уже прибывают. На самом деле, с момента подписания указа до отправки первой партии прошло около четырех дней. И в регион уже прибыло около полудюжины посылок с грузами.

Я не собираюсь говорить о наземных маршрутах и о том, как эти вещи попадают в Украину, как вы понимаете. Но я скажу вам, что посылки не задерживаются на промежуточных перевалочных пунктах, прежде чем их забирают автоколонны и везут в Украину. Так что четыре дня - это довольно быстро. И, как я уже сказал, уже полдюжины или около того находятся в пути, и мы рассчитываем, что мы доставим все эти материалы так быстро, как только сможем.

Эта доставка происходит и прямо сейчас, в тот момент, когда мы с вами разговариваем. И мы не думаем, что потребуется много времени, чтобы доставить всю помощь на $800 миллионов. Мы действительно не думаем, что это займет много времени, возможно, пару недель. И еще один вопрос, который вы задали, касался. того, что там находится. Каждый груз - это смесь систем вооружения, а также предметов поддержки и обслуживания. Будь то продукты питания, бронежилеты, каски, оружие и боеприпасы, аптечки и наборы первой помощи, все это - каждый груз разный. Я не могу сказать вам. И я не собираюсь говорить вам, что находится в каждой партии. Но в эти первые полдюжины были включены оружейные системы - Джавелины, Стингеры, а также медицинские принадлежности, бронежилеты, стрелковое оружие и боеприпасы».

* Госдепартамент призвал находящихся в России граждан США немедленно выехать оттуда, а также призвал американских граждан отказаться от посещения России. Это связано с тем, что Госдепратамент опасается возмжности произвольных арестов американских граждан российскими спецслужбами с целью взятия их в заложники.

* Две коротких внутриамериканских новости.

- Зять Трампа и его бывший старший советник Джаред Кушнер в четверг добровольно дал показания специальному комитету Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года. Кушнер давал показания в течение шести часов.

- Умеренный республиканский сенатор Сюзан Коллинз из штата Мэн заявила, что проголосует за утверждение судьи Кетанджи Браун Джексон судьей Верховного Суда США. Поскольку все 50 демократических сенаторов собираются голосовать «за», даже если Коллинз окажется единственной республиканкой, которая проголосует за утверждение, это будет означать, что судья Джексон будет утверждена большинством голосов.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com / Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»