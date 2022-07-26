Новости из США. Понедельник, 25 июля 2022

* В понедельник стало известно о том, что на прошлой неделе два ближайших сотрудника бывшего вице-президента Майкла Пенса – руководитель его аппарата Марк Шорт и его главный юридический советник Грэг Джейкоб давали показания в большом жюри в Вашингтоне.

Все, что делается в больших жюри, является тайной, однако закон не запрещает тем, кто вызван туда давать показания, сообщать о самом факте дачи показаний в большом жюри.

Большое жюри является неотъемлемой частью любого уголовного расследования в США. Оно обычно состоит из 23 присяжных. Через большое жюри прокуратура вызывает свидетелей для дачи показаний, которые, соответственно, дают свои показания перед ним. Большое жюри в конечном итоге решает, достаточны ли у прокуратуры основания, чтобы тем или иным фигурантам уголовных дел были предъявлены обвинения.

То, что в большом жюри давали показания два ближайших сотрудника вице-президента Пенса, говорит о том, что федеральная прокуратура серьезно расследует дело о попытке мятежа 6 января 2021 года. Это дело может включать различные аспекты помимо более, чем 800 уголовных дел, по которым проходят мятежники, захватившие Капитолий и двух уголовных дел, по которым по обвинению в заговоре с целью мятежа проходят руководители двух ультраправых военнизированных группировок «держатели клятвы» и «гордые мальчики».

Два наиболее вероятных аспекта помимо этих – дело о фейковых выборщиках – о формировании в семи штатах «параллельных», самозваных «коллегий выборщиков», сфабриковавших «протоколы» голосования и направивших их в Конгресс и в Национальный Архив. Другой аспект – препятствование Конгрессу в исполнении его конституционных функций по утверждению результатов выборов.

В частности, ближайшие сотрудники бывшего вице-президента Пенса, могут много рассказать об этом. Они уже давали показания специальному комитету Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января, оба выступали и на открытых слушаниях, посвященных давлению, которое оказывал Трамп на Пенса с целью сорвать утверждение результатов выборов в Конгрессе. Оба присутствовали при разговорах Трампа с Пенсом, оба участвовали в написании заявления, с которым Пенс выступил утром 6 января о том, что он будет строго следовать Конституции и закону. Джекобс, как юридический советник, обосновывал, почему вице-президент не может играть никакой роли, кроме чисто церемониальной, при утверждении Конгрессом результатов выборов.

Генерального прокурора США Мэррика Гарланда критикуют некоторые либеральные журналисты и юристы за то, что по их мнению он или не проводит расследование, которое может привести к Трампу, или не хочет предъявлять Трампу обвинения.

Гарланд ответил критикам несколько дней назад: «Существует много предположений о том, чем занимается министерство юстиции, и чем оно не занимается, какие теории у нас есть и каких теорий у нас нет, и эти предположения будут продолжаться. Это потому, что центральным принципом расследований, проводимых министерством юстиции и основным принципом верховенства закона является то, что мы не проводим наши расследования публично».

Федеральная прокуратура никогда не комментирует, какие именно расследования она проводит и кто по ним является подозреваемым до тех пор, пока подозреваемым не предъявляются официальные обвинения.

* В пятницу в Пентагоне состоялся телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны и высокопоставленного военного представителя, посвященный оценке ситуации на фронте и помощи, оказываемой Украине.

Вот несколько цитат:

- «С точки зрения ситуации на поле боя становится все более очевидным, что мы видим, как Украина проводит очень точные нацеленные атаки на критически важные российские позиции с помощью своих HIMARS, и мы видим, что у украинцев сильный боевой дух, и они продолжают свою борьбу. Это противоположно тому, что мы видим со стороны России, которая проводит совершенно неизбирательные атаки, приводящее к жертвам среди гражданского населения. Они (русские) платят высокую цену за каждый дюйм территории, которую пытаются захватить или удержать. И мы наблюдаем очень низкий моральный дух русских войск».

«И последние пару недель украинцы продолжают демонстрировать невероятную силу. И то, что мы видим, -это, знаете ли, создаст русским проблемы и довольно приличные. Кстати говоря, в Херсоне, на юге, за последнюю неделю мы видели, как украинцы наступали, освобождая села, и действительно давали хороший бой русским».

Я думаю, что было сообщение о том, что русские уничтожили две установки HIMARS в Украине. Это неправда. И поэтому все HIMARS продолжали действительно быть занозой для российской стороны и в течение последней недели продолжали поражать цели, связанные с командованием и управлением боеприпасами, тыловым обеспечением, районами поддержки, все из которых имели очень важное значение. влияние на способность русских проводить наступательные операции и продолжать все, что они они намереваются делать».

«Я думаю, это говорит об исключительных способностях украинцев. Я имею в виду, что у вас есть что-то, что наносит русским ущерб, который, как мы знаем, им трудно выдержать. И это, наверное, то, за чем они пытаются охотиться во всей Украине. И снова хочу сказать, способность этих (украинских) мужчин и женщин стрелять, двигаться и оставаться в живых просто исключительна. Что касается перехвата (русскими) ракет HIMARS, у нас есть признаки того, что они хотели бы перехватить HIMARS. Вы знаете, из опыта их использования в течение уже больше, чем месяца, я дума., что они там всего пару ракет, вероятно, успешно перехватили. Но если посмотреть уровень урона, который украинцы наносят русским, то явно они не очень много перехватывают».

- О новом пакете помощи, утвержденного в пятницу: «Возможности этого пакета сразу же пригодятся на поле боя. Они включают в себя дополнительные HIMARS, это высокомобильные артиллерийские ракетные системы и дополнительные боеприпасы для HIMARS, четре командно-штабные машины. 36000 снарядов калибра 105 мм. И следует отметить, что это боеприпасы, которые предназначены для гаубиц, переданных Украине Соединенным Королевством. И это то, что мы делаем довольно часто, когда соединяем усилия страны, у которых может быть часть возможностей, с другой страной-донором, чтобы создать полный потенциал для украинцев».

«В комплект также входят дополнительное противотанковое оружие, другое оружие, запчасти и другое оборудование. В дополнение к президентскому пакету передачи оружия с наших складов мы сегодня объявили в рамках Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), что мы предоставим Украине до 580 тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost; украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost. Таким образом, это позволяет нам заказать и получить от промышленности дополнительные возможности».

«Мы сможем обеспечить стабильные поставки Phoenix Ghost начиная с августа, чтобы гарантировать, что Вооруженные Силы Украины будут имели постоянное снабжение этими аппаратами».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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