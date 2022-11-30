Новости из США. Понедельник-вторник, 28-29 ноября 2022

Сегодня в выпуске:

• Встреча министров иностранных дел НАТО в Бухаресте. Заявление министров.

• Встреча министров иностранных дел стран G7 и помощь Украине в поддержании ее энергосистемы.

• Брифинг в Пентагоне.

• Руководители ультраправой организации «держатели клятвы» признаны виновными в заговоре с целью мятежа против США по делу о 6 января.

• Конгресс США узаконил однополые браки.

• Встреча министров юстиции стран G7 для координации расследования российских военных преступлений.

• Майкл Карпентер: «Украина победит!»

* В понедельник и во вторник в Бухаресте прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО с участием министров иностранных дел Финляндии и Швеции. Министры иностранных дел стран НАТО также встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министрами иностранных дел Молдовы, Грузии, Боснии и Герцеговины. Государственный секретарь Тони Блинкен также провел серию двусторонних встреч со своими коллегами из разных стран, встретился с президентом Румынии Йоханнисом и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом.

По окончании встречи министры иностранных дел стран НАТО опубликовали заявление, в котором, в частности, говорится:

«1. Мы собрались в Бухаресте, недалеко от берегов Черного моря, в то время, когда продолжающееся вторжение России в Украину угрожает евроатлантическому миру, безопасности и процветанию. Россия несет полную ответственность за эту войну, которая является вопиющим нарушением международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных обычных для человека услуг. Она повлияла на глобальные поставки продовольствия и поставила под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира. Неприемлемые действия России, включая гибридную деятельность, энергетический шантаж и безрассудную ядерную риторику, подрывают основанный на правилах международный порядок. Мы солидарны с Польшей после инцидента 15 ноября, который привел к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России по Украине. Мы осуждаем жестокость России в отношении гражданского населения Украины, нарушение и ущемления прав человека, в том числе насильственные депортации, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Все виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех, включая Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины.

2. Мы приветствуем сегодня министра иностранных дел Кулебу, полностью солидарны с правительством и народом Украины в их героической защите своей страны и земли и отдаем дань памяти всем погибшим. Мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, которые вопиющим образом нарушают Устав ООН. Мы продолжим и еще более усилим политическую и практическую поддержку Украины, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии, и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. В этом контексте НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами, включая международные организации, в частности ЕС, а также страны-единомышленники. Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы будем помогать Украине укреплять ее устойчивость, защищать ее народ и противостоять российским кампаниям дезинформации и лжи. Союзники будут помогать Украине в ремонте ее энергетической инфраструктуры и защите населения от ракетных атак. Мы также по-прежнему решительно поддерживаем долгосрочные усилия Украины на пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию. Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений».

* В Бухаресте также прошла встреча министров иностранных дел стран G7, на которой обсуждался вопрос оказания срочной помощи Украине для ремонта и поддержания в рабочем состоянии ее энергетической системы.

В сообщении пресс-службы Госдепартамента говорится, в частности:

«В разгар продолжающихся жестоких атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, государственный секретарь Блинкен объявил сегодня во время встречи G7 на полях министерской встречи НАТО в Бухаресте, что правительство США выделяет более $53 миллионов на приобретение критически важного оборудования для электросетей (Украины). Это оборудование будет быстро доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму. Этот пакет поставок будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, транспортные средства и другое ключевое оборудование.

Эта новая помощь является дополнением к $55 миллионам в рамках чрезвычайной поддержки энергетического сектора генераторами и другим оборудованием, чтобы помочь восстановить аварийное электро- и теплоснабжение местных муниципалитетов, пострадавших от атак России на энергосистему Украины. Мы продолжим поиск дополнительной поддержки вместе с союзниками и партнерами, и мы также помогаем разработать долгосрочные решения для восстановления и ремонта энергосистемы, наряду с нашей помощью Украине в ее усилиях по продвижению перехода к созданию энергетической системы, свободной от российской энергии.

С момента полномасштабного вторжения России 24 февраля, работая совместно с Конгрессом, администрация предоставила Украине помощь на сумму около $32 миллиардов, включая $145 миллионов на ремонт, обслуживание и укрепление энергетического сектора Украины в условиях продолжающихся атак. Мы также предоставили помощь в таких областях, как интеграция с энергосистемой ЕС и региональная торговля электроэнергией, поддержка сектора природного газа для максимального развития ресурсов, поддержка ядерной безопасности, а также гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам преодолеть последствия нехватки энергии».

* В Пентагоне во вторник прошел телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны и высокопоставленного военного представителя США, посвященный анализу боевых действий, помощи оказываемой Украине и военно-политическому положению.

Оба представителя сказали, что главное, в чем нуждается Украина сегодня – системы противовоздушной и противоракетной обороны. США и союзники работают и будут продолжать работать над тем, чтобы предоставить Украине больше средств ПВО.

Рассматриваются различные варианты усиления ПВО Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе Украина нуждается в средствах ПВО, которыми воины ВСУ уже умеют пользоваться, либо могут быстро научиться пользоваться, а также такие системы, к которым у США и других стран-союзников есть достаточный запас ракет, чтобы передавать их Украине. В частности, речь идет о системах ПВО NASAMS (две системы изготовлены по заказу Пентагона специально для Украины, поставлены в Украину в начале ноября, находятся на боевом дежурстве и уже сбивают вражеские ракеты; еще шесть систем NASAMS заказаны Пентагоном и будут поставляться в Украину по мере их изготовления) и ракетах AMRAAM к этим системам, системе IRIS-T и ракетах к ней, системах HAWK и ракетах к ним, системах Aspid, которые должна поставить Испания и о французской системе Crotale.

Отвечая на вопрос о возможности поставки системы ПВО-ПРО Patriot в Украину, высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что рассматриваются различные варианты, в том числе и этот. На отдельном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер, отвечая на аналогичный вопрос, сказал, что важным фактором при определении, какие системы ПВО поставлять Украине (как и при поставках других систем вооружений) является оценка возможности их скорейшего использования (а это зависит от возможности быстро обучить военнослужащих ВСУ их эксплуатации) и оценка возможности их эффективного технического обслуживания в Украине. Система Patriot для ее эксплуатации требует гораздо более длительного обучения как тех, кто будет использовать ее для того, чтобы сбивать вражеские цели, так и тех, кто будет ее обслуживать, а также требует создания технической базы для ее обслуживания.

В связи с теми же причинами, отвечая на вопрос о возможности поставок американских истребителей в Украину, высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что этот вопрос изучается и будет решаться, но на это необходимо существенное время, поскольку для его решения необходимо переобучение летчиков, инженерно-технического персонала, переоборудование аэродромов. Поэтому данный вопрос – это не вопрос сегодняшнего дня. Самым важным вопросом сегодняшнего дня является обеспечение Украины дополнительными наземными системами ПВО.

Представитель Пентагона также сказал, что последний пакет американской военной помощи включает более 200 генераторов специально для армейских нужд – чтобы ВСУ не испытывали проблем с электроэнергией.

Также в последние пакеты помощи входят зимнее обмундирование и утепленные палатки.

* Во вторник Сенат Конгресса США принял законопроект «Об уважении к институту брака». Этим законопроектом в стране узаконены однополые браки. «За» проголосовал 61 сенатор (при необходимых 60). Вместе с 50 демократами «за» проголосовали 11 республиканцев. 36 республиканцев были против, трое сенаторов не голосовали. В Палате Представителей вместе с 220 демократами законопроект поддержали 47 республиканцев. Палата Представителей должна будет провести еще одно формальное голосование, чтобы одобрить сенатскую версию законопроекта, после чего законопроект поступит на подпись президенту и станет после подписания федеральным законом. Джо Байден приветствовал принятие закона обеими палатами и сказал, что подпишет его, пригласив на церемонию подписания законодателей от обеих партий, продвигавших законопроект и способствовавших его принятию.

Однополые браки до сих пор были узаконены в одних штатах («синих» - демократических), но их нельзя заключать в других штатах, которые, однако, вынуждены были признавать такие браки, заключенные в других штатах, после решения Верховного Суда. Опасаясь, что нынешний состав Верховного Суда с его крайне консервативным большинством может отменить принятое ранее решение подобно отмены решения о конституционности права на аборт, демократы предложили принять федеральный закон, регулирующий этот вопрос.

- Также во вторник президент Джо Байден встретился в Белом Доме с лидерами обеих партий в обеих палатах Конгресса и обсудил с ними законопроекты, которые необходимо принять до конца работы Конгресса 117-го созыва, в первую очередь – бюджет на 2023 год, а также перспективы сотрудничества с будущим республиканским большинством в Палате Представителей Конгресса 118-го созыва. Президент к сотрудничеству открыт. Открыты ли республиканские члены Палаты, покажет время.

* Во вторник в федеральном окружном суде в Вашингтоне завершился судебный процесс по делу руководителей ультраправой военизированной организации «держатели клятвы» в связи с их участием в мятеже 6 января 2021 года с целью сохранения Трампа у власти в стране.

Руководитель организации Стюарт Родес и второй человек в ней - Келли Меггс признаны присяжными виновными в заговоре с целью мятежа против Соединенных Штатов. Им грозит до 20 лет за решеткой. Еще трое членов руководства организации признаны виновными в препятствовании Конгрессу в осуществлении его конституционных функций. Им также грозит до 20 лет заключения.

Судья Амид Мехта определит сроки наказания для мятежников, признанных виновными, в течение следующих 90 дней. Судья объявил сегодня, что четверо из них, включая руководителя организации Родеса, останутся под стражей до вынесения приговора. Один из обвиняемых был отпущен ранее под залог, он будет продолжать до вынесения приговора оставаться на свободе.

«Держатели клятвы» - ультраправая военизированная организация, члены которой принимали активное участие в захвате Капитолия 6 января 2021 года. Прокуратура доказала, что они тщательно координировали свою деятельность, целенаправленно готовились к захвату Капитолия, в том числе координировали свою деятельность с окружением Трампа и предлагали Трампу свои услуги с тем, чтобы оставить его у власти насильственным путем.

- Также во вторник стало известно, что один из ближайших помощников Трампа, его идеолог и главный спичрайтер в бытность Трампа президентом, - Стивен Миллер, давал в течение нескольких часов показания в федеральном большом жюри в Вашингтоне, отвечая на вопросы прокуроров в связи с проводимым расследованием мятежа 6 января 2021 года.

* И еще одна важная новость, которая почему-то не очень была замечена СМИ – как-то по касательной, на периферии. А зря. Это важная новость. В Германии во вторник прошла встреча министров юстиции стран G7, посвященная военным преступлениям России и их расследованию. Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что систематическое разрушение Россией энергетической инфраструктуры в Украине является военным преступлением. «Из Берлина мы хотим послать четкий политический сигнал. G7 - это не просто группа, состоящая из великих промышленных держав. Мы разделяем фундаментальные ценности и отвергаем военные преступления», - сказал Бушманн на открытии встречи.

Почему это важно? Просто потому, что рано или поздно и скорее рано, гораздо раньше, чем многие из нас могут себе представить, обязательно будет создан специальный международный трибунал по военным преступлениям, совершенным империей зла. Это неизбежно. И это будет торжеством справедливости. И встреча министров юстиции стран G7 для обсуждения военных преступлений России и организации их расследования – очень важный шаг в этом напрвалении.

* Закончить сегодняшний обзор хочу цитатой из ответа посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера. Это его слова, сказанные на брифинге во вторник в ответ на просьбу оценить, сколько может продлиться война:

«Я бы хотел сказал вам, что, я могу предсказать, что Украина выиграет эту войну, а Россия в конечном итоге потерпит поражение, потому что ясно, что то, что правда на стороне Украины, а то, что нарушает наши фундаментальные принципы международного права, - на стороне России. И поэтому я думаю, что мир сплотился вокруг Украины, и поэтому у Украины есть и решимость, и воля, и моральное преимущество, чтобы одержать победу».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»