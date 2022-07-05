Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 92

Новости одной строкой

Новости одной строкой

Казахстан будет разрывать с российскими компаниями договора аренды судов, если они будут перевозить украинское зерно,- министерство индустрии Казахстана.

Федерация высокой моды в Париже вычеркнула из расписания кутюрной Недели все российские бренды. Их было два: Ulyana Sergeenko и Yanina.

Минфин Японии обнародовал новый санкционный список, в который вошли 57 физлиц и 6 организаций из России. Под санкции попали вице-премьер России Григоренко, родственники владельца "Северстали" Мордашова, виолончелист Сергей Ролдугин с супругой.

Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии.

Россиян лишат компенсаций за крушения самолетов и другие происшествия после ухода Boeing и Airbus.

Источник: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07
Сегодня 10:27    72
345 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:08    72
Инструкция, как абитуриентам из территорий, где идут боевые действия или которые оккупированы, поступить в украинский вуз в этом году
Сегодня 09:45    105
5 липня 1941 року ґестапо заарештувало Степана Бандеру
Сегодня 09:34    122
Глава Курської області РФ заявив про артилерійські "прильоти"
Сегодня 09:23    151
Рашисты нанесли авиационный удар по Харькову и обстреляли из артиллерии 5 населенных пунктов Харьковщины.
Сегодня 09:14    243
В кремле игнорируют намерение Папы Римского посетить Москву, – МИД
Сегодня 09:12    121
Справа чоловіка, який допомагав росіянам в окупованій Бучі, пішла до суду
Сегодня 09:00    115
У Таганрозі росіяни збили власний безпілотник, який упав на приватний будинок
Сегодня 08:49    125
росіяни розганяють фейк про мобілізацію українок. В українському Міноборони відреагували
Сегодня 08:40    145
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 