Новости одной строкой

Казахстан будет разрывать с российскими компаниями договора аренды судов, если они будут перевозить украинское зерно,- министерство индустрии Казахстана.

Федерация высокой моды в Париже вычеркнула из расписания кутюрной Недели все российские бренды. Их было два: Ulyana Sergeenko и Yanina.

Минфин Японии обнародовал новый санкционный список, в который вошли 57 физлиц и 6 организаций из России. Под санкции попали вице-премьер России Григоренко, родственники владельца "Северстали" Мордашова, виолончелист Сергей Ролдугин с супругой.

Токио вводит запрет на экспорт для 90 организаций из России и Белоруссии.

Россиян лишат компенсаций за крушения самолетов и другие происшествия после ухода Boeing и Airbus.

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