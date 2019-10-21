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Новые столкновения между Индией и Пакистаном: что известно

Новые столкновения между Индией и Пакистаном: что известно

Между Индией и Пакистаном произошли новые вооруженные столкновения. Они имели место на линии контроля между индийской и пакистанской частями спорного региона Кашмир. В результате боевых действий погибли двое индийских солдат и мирный житель, сообщает индийская полиция в воскресенье, 20 октября. В свою очередь, Пакистан заявил о шести погибших гражданских лицах, кроме того, с обеих сторон имеются пострадавшие, сообщает Reuters.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Лондон, предоставив независимость Британской Индии, разделил ее на два государства по религиозному признаку. Обе страны осуществляют административное управление отдельными районами Кашмира.

Источник: sprotyv.info

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