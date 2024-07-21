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"Інтим зі статуєю"

Інтим зі статуєю

Італійська громадськість обурилася після того, як у соцмережах з'явилася фотографія туристки, яка імітує інтимні стосунки з бронзовою статуєю бога Вакха скульптора Джамболоньї.

На знімках можна побачити юну білявку, яка цілує бронзового бога в губи і стоїть у відвертих позах.

Щоправда, це була не оригінальна статуя XVI століття, а її копія, що стоїть на розі вулиці біля знаменитого мосту Понте Веккіо. Оригінал зберігається неподалік, у музеї Барджелло, де раніше засідала міська рада.

Однак її акробатичні здібності викликали гнівну реакцію у користувачів соцмереж, які закликали негайно знайти та затримати дівчину.

Патриція Аспроні, президентка асоціації Confcultura, яка займається маркетингом культурної спадщини Італії, заявила італійським ЗМІ, що подібні "повторювані прояви грубості і варварства" відбуваються тому, що некультурні туристи вважають, що мають право безкарно робити все, що їм заманеться.

За матеріалами: https://t.me/bbcukrainian/23574

Новости портала «Весь Харьков»

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