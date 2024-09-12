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Ну, почалось… Він взагалі на щось здатний окрім того, щоб усім погрожувати?

Ну, почалось… Він взагалі на щось здатний окрім того, щоб усім погрожувати?

До речі, погрози Трампа із захватом коментують на росії. Але, як влучно помітила одна з оглядачок, ці коментатори не розуміють, що дебати – це не про пункти політичної програми. Дебати виграє не той, у кого гучніший голос, а той хто командує сценою. Командувала вчора Харріс, Трамп тільки й робив, що виправдовувався і, що цікаво, жодного разу не глянув на неї.

А ті, кому хоч трошки подобається Тейлор Свіфт, ці погрози відклали собі у памʼяті. Таке враження, що Трамп навмисно робить все, щоб не виграти президентські перегони. Ох, діду-діду…

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20487

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