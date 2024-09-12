Ну, почалось… Він взагалі на щось здатний окрім того, щоб усім погрожувати?

До речі, погрози Трампа із захватом коментують на росії. Але, як влучно помітила одна з оглядачок, ці коментатори не розуміють, що дебати – це не про пункти політичної програми. Дебати виграє не той, у кого гучніший голос, а той хто командує сценою. Командувала вчора Харріс, Трамп тільки й робив, що виправдовувався і, що цікаво, жодного разу не глянув на неї.

А ті, кому хоч трошки подобається Тейлор Свіфт, ці погрози відклали собі у памʼяті. Таке враження, що Трамп навмисно робить все, щоб не виграти президентські перегони. Ох, діду-діду…

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20487

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