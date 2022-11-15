Одна чи дві російські ракети впали у Польщі. Є вбиті

Прем'єр Польщі Моравецький скликав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони через те, що одна чи дві російські ракети впали у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, та вбили 2 людей.

НАТО, ну що там??? Ще не пора?

За Статтею 5 (NATO), у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Пане, Єнсе! Пора помножити на нуль один бункер в росії

Рятувальна служба Польщі підтвердила, що це сталося у селі Пшеводів, — ЗМІ

ВПС Польщі підняли в повітря винищувачі з аеродрому в Томашуві Любельському. На ферму прибула армія і прокуратура, — Visegrad.

Пентагон поки не має інформації, яка б підтверджувала повідомлення про смертоносний російський ракетний удар, який сьогодні випадково влучив у Польщу, — речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Джерело: https://t.me/KurbanovaNEWS/9751

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