Одна людина загинула, 2 поранених. Наслідки обстрілів Харківщини за добу

За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає.

По області за добу окупанти обстрілювали Харківський район, в смт. Слатине – 1 постраждалий, у м. Балаклія також 1 людина отримала поранення. На жаль, у Слатиному загинула 65-річна жінка.

▪️На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.

ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.

▪️В Харкові та області тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, продовжуються роботи з розмінування та відновлення гозогону на Північній Салтівці в обласному центрі.

Агентство Телевидения Новости