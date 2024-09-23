«Одноразові раби» у «зомбіленді»: у росіян окопи копають солдати-смертники

В армії рф масово використовують для спорудження й обладнання укріплень на передових позиціях солдатів-чорноробів, які навіть не видають зброю. З жодними втратами ворог при цьому не рахується.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів командир екіпажу БПЛА «Кара Небесна» бригади «Рубіж» офіцер Андрій Отченаш.

— В російській федерації одні з найпотужніших інженерних військ у світі, на жаль. Через те, що в них є умовно солдати-раби, як би це смішно не звучало. В них є цілі підрозділи «одноразок», яких запускають для того, щоб вони копали окопи, щоб вони копали позиції. Роблять вони це, на жаль, дуже швидко і дуже якісно, — розповів він.

Офіцер повідомив, що захисники України неодноразово спостерігали випадки, коли так «одноразові раби» ворога заходили на позиції без зброї.

— Неодноразово були такі ситуації, що вони заводять групи навіть без зброї. Можливо в броні, касці, але без зброї — з лопатами, з кирками, всіма засобами, щоб можна було викопати позиції. І вони просто 24/7 копають, — розповів військовий.

Ворожі солдати, розуміючи, що можуть врятуватися лише якнайглибше закопавшись, риють окопи з максимальною інтенсивністю. В окремих випадках ворожі позиції обладнують навіть особи, які не вдягнуті у військову форму.

— Вони вдягнуті в чорні роби звичайні, не як військовослужбовці. Вони не мають озброєння, але вони копають й уже через день-два-три ти бачиш, що там реально лінії окопів, які з’явилися просто нізвідки, — розповів Андрій Отченаш.

Така тактика дає ворогу, який не рахується з будь-якими втратами, бажаний результат.

— Ти наче закидуєш їх боєприпасами, ти наче знищуєш особовий склад. А вони просто присилають нове «м’ясо», яке далі продовжує копати. Це виглядає як «зомбіленд» просто, але, на жаль, ефективний «зомбіленд», — сказав він.

Інколи призначені для обладнання позицій ворожі солдати не мають жодного індивідуального захисту.

— Неодноразово ми бачили, що військовослужбовці заходять інколи навіть без броні, без каски й абсолютно без будь-якого озброєння. Вони реально йдуть туди виключно копати, — повідомив офіцер.

Військовий припустив, що таким чином в російській армії можуть карати за якісь провини.

— Інколи їх так карають, це покарання: виживеш — молодець, не виживеш — не молодець. Але сам факт того, що це достатньо розповсюджене таке явище, максимально дивує. Дивує, на жаль, своєю ефективністю, — сказав командир дронарів.

Виживає з таких «одноразових» солдатів смертників у кращому разі 50 %, але інша половина таки викопує шанці й облаштовує достатньо якісні бліндажі, в які потім заходять підготовлені до ведення бойових дій військовослужбовці армії рф.

Джерело: armyinform.com.ua

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