Официально признанные потери россии

Группа «Информационное сопротивление» продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой россии признали убитыми или публично похоронили.

На 14 октября 2024 года в нашей базе 75736 человек, по которым есть полные сведения, и 390+ имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в рф потерь выросло на 1106 единиц.

российский проект «Медиазона» и российская служба ВВС по состоянию на 11 октября давали цифру 72 899 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

1.В режиме заевшей пластинки напоминаю, москва и Кавказ участвуют в войне декоративно.

За неделю в Чечне 1 признанный убитый, в Ингушетии – 1.

В москве, где по официальным данным более 3,8 млн мужчин трудоспособного возраста, за неделю показали 10 убитых. Уверен, что от любой другой рандомной причины (палевный алкоголь, передозировка, глотал шурупы ради интереса…) за тот же период погибло больше людей.

В Тыве, где трудоспособных мужчин менее 98 тыс. (т.е., меньше почти в 39 раз, чем в москве), показали 14 убитых. Трудоспособные тувинцы поголовно «трудятся» на войне, убивая украинцев.

С февраля 2022 г. в москве мы зафиксировали 696 убитых, в Тыве – 756.

На этом фоне потери за неделю:

• Башкортостан – 52,

• Татарстан – 70

• Свердловская область – 73…

2. российские активисты продолжают медленный осмотр кладбищ московской области. Там хоронят всех подряд, не только жителей региона. За неделю зафиксировали 94 захоронения. За счёт этого московская область скоро окажется в первой пятёрке регионов по абсолютному числу признанных потерь.

Это индикатор, сколько информации скрыто в провинции, если столько «спрятано» на виду.

3. В сети активно муссируются слухи о якобы намерении свердловского губернатора Евгения Кувайшева лоббировать снижение разнарядки по отправке наёмников на войну. Якобы Минобороны рф выставило болезненные цифры, не хватает рабочих рук в промышленности и т.д.

Параллельно не менее активно циркулируют слухи о привлечении войск КНДР. В сумме это должно указывать на нарастание в рф проблем с пополнением, которые невозможно решить без объявления массовой мобилизации.

Факт в том, что рф действительно набирает меньше и с бОльшим трудом, чем им хотелось бы. Однако обвальный характер недобор ещё не принял. Концентрация слухов о проблемах с людьми может быть свидетельством информационной кампании на тему «россия срочно нуждается в паузе, торопитесь договориться, иначе прибудет орда корейцев».

Действовать надо так, словно россия ни в чём не нуждается. Тогда не будет неприятных сюрпризов.

Лидеры по признанным потерям в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3208

• Башкортостан – 3097

• Татарстан – 2903

• Свердловская область – 2740

• Пермский край – 2418

• московская область – 2402

• Челябинская область – 2267

• Самарская область – 1837

• Иркутская область – 1769

• Саратовская область – 1749

Джерело: https://t.me/kopytkoav/689

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