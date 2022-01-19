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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.01.2022

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 18.01.2022

Об’єднані Арабські Емірати

Єменські хусити здійснили атаку з використанням БПЛА біля аеропорту в Абу-Дабі та в промисловому районі Мусаффа. Через терористичний акт вибухнули три сховища палива, що призвело до загибелі трьох людей, ще шість зазнали поранення.

Королівство Саудівська Аравія

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією знищила вісім безпілотних літальних апаратів, запущених єменськими повстанцями з руху «Ансараллах» (хусити) у бік Королівства. Водночас коаліційні сили завдали авіаційного удару по єменській столиці Сані.

Федеративна Республіка Нігерія

Через терористичний напад у штаті Кеббі на північному сході Нігерії загинули 50 людей. Збройну атаку на селище Данкаде здійснила група з десятків озброєних осіб на мотоциклах. Передувала цьому збройна сутичка між бойовиками та військовими, після чого злочинці організували атаку на село та підпалили десятки будинків місцевих мешканців.

Водночас на північному сході Нігерії здійснено військову операцію та знищено бойовиків терористичної організації «Боко Харам». Операцію було проведено у відповідь на спробу терористів атакувати військову частину в районі Біу штату Борно. Армійці завдали ударів по великому табору терористів, захопили велику кількість зброї та боєприпасів.

Республіка Судан

Суданські сили безпеки відкрили вогонь по демонстрантах, які вийшли на вулиці Хартума та інших районів країни, щоб засудити жовтневий військовий переворот. Вбито щонайменше троє людей.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: терроризм

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