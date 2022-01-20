Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 19.01.2022

Єменська Республіка

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснила авіаційний удар по столиці Ємену місту Сані, яке утримують повстанці-хусити. Знищені стратегічно важливі об'єкти хуситів, зокрема комунікаційний центр управління безпілотними літальними апаратами.

Об’єднані Арабські Емірати запропонували обговорити в Раді Безпеки ООН ескалацію обстановки в Ємені у зв'язку з нападом руху «Ансараллах» (хуситів) на інфраструктуру Національної нафтової компанії Абу-Дабі.

Федеративна Республіка Сомалі

У Могадішо терорист-смерник підірвав чайну навпроти військового тренувального табору Накнака. Щонайменше чотири людини загинули і 10 зазнали поранення. Відповідальність за напад взяло угруповання «Аш-Шабаб», яке заявило, що метою нападу був «турецький тренувальний табір сомалійських ополченців». Також у районі Дхаркенлі у Могадішо було підірвано автомобіль, поранення зазнала одна людина.

Республіка Кенія

У місті Ламу неподалік кордону із Сомалі урядові сили провели військову операцію проти терористичної організації «Аш-Шабаб». Внаслідок атаки на два табори «Аш-Шабаб» знищено 15 бойовиків, вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

Источник: szru.gov.ua

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