Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 19.08.2021

Ісламська Республіка Афганістан

Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг повідомив, що 20 серпня відбудеться екстрене засідання МЗС країн-членів НАТО щодо ситуації в Афганістані. «Я скликав надзвичайне засідання МЗС країн НАTO в режимі онлайн, з метою посилити нашу координацію та обговорити наш спільний підхід щодо подій в Афганістані», – зазначив він.

Президент США Дж. Байден заявив, що американські війська можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо це буде необхідно для безпечної евакуації громадян США. Наразі в Афганістані залишаються майже 15 тис. громадян США, яких необхідно евакуювати. Сполучені Штати також планують вивезти з країни 65 тис. афганців. З цією метою до кабульського аеропорту прибули підрозділи морської піхоти США. Також для прикриття операції з евакуації американців з Кабула задіяна палубна авіація американського атомного авіаносця Ronald Reagan. За наявними даними авіаносець перебуває в Аравійському морі на південь від Пакистану. За повідомленням Пентагону, американські військово-транспортні літаки можуть щодня вивозити 5-9 тисяч осіб.

У зв'язку з ескалацією внутрішньополітичної ситуації в Афганістані ООН звернулася до Казахстану з проханням про тимчасову передислокацію до Алмати Місії зі сприяння Афганістану (UNAMA) та інших агентств ООН, акредитованих в ІРА. 18 серпня перший борт зі співробітниками UNAMA приземлився в аеропорту Алмати.

Європейська комісія закликала країни ЄС взяти участь в евакуації біженців з Афганістану через військовий конфлікт у країні.

Офіційний представник МЗС КНР Ч. Ліцзяні заявив, що Китай має намір допомагати Афганістану і після встановлення контролю над країною радикальним рухом «Талібан»: «Ми продовжимо сприяти відновленню миру в Афганістані і надамо цій країні всю можливу допомогу для стимулювання її соціально-економічного розвитку».

Представники руху «Талібан» заявили, що Афганістан не буде демократичною державою, а житиме за законами шаріату.

У місті Джелалабад «Талібан» жорстоко зреагував на акції протесту проти зняття національного прапора Ісламської Республіки Афганістан: три мирних жителі було вбито і 10 поранено.

Міжнародний валютний фонд призупинив фінаснсову допомогу Афганістану.

Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

Сили оборони Тиграя захопили місто Секота, яке розташоване у штаті Амхарці на півночі Ефіопії. Вони діють спільно з формуваннями «Фронту звільнення Агау», який є військовою організацією народу агау, що проживає на півночі Ефіопії.

Сирійська Арабська Республіка

Терористи YPG здійснили ракетний обстріл міста Афрін, внаслідок чого загинули три людини, зокрема дитина, ще чотири важко поранені. Загалом по Афріну було випущено 13 ракет.

Буркіна-Фасо

18 серпня на півночі Буркіна-Фасо в регіоні Сахель бойовики влаштували засідку проти підрозділу урядових військ. Внаслідок бойового зіткнення загинуло щонайменше 47 осіб: 14 військовослужбовців, три ополченці і 30 мирних жителів. Бойовики втратили 16 осіб.

Республіка Індія

Через напад бойовиків пропакістанського угруповання в районі Кулгам загинув активіст правлячої парті Дж. Амад Дар. Сили безпеки країни здійснюють у Кулгамі антитерористичну операцію.

Источник: szru.gov.ua

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