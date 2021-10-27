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Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 26.10.2021

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 26.10.2021

Республіка Судан

Під час розгону демонстрації у Хартумі суданські військові застосували вогнепальну зброю, через що семеро людей загинули і понад 140 зазнали поранення.

Глава Суверенної ради Судану генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив у країні надзвичайний стан, розпустив правлячу Суверенну раду й уряд. За словами аль-Бурхана, таке рішення є «відповіддю армії на молодіжну революцію». Військові залишаться при владі, поки не буде сформовано цивільний уряд, а вибори в країні можуть відбутися у липні 2023 року.

В ООН висловили стурбованість через переворот у Судані і закликали звільнити всіх незаконно затриманих громадян. Африканський Союз призупинив членство Судану в організації.

Заступник глави британського МЗС у справах Африки Вікі Форд назвала військовий переворот у Судані «зрадою народу» і його демократичного вибору.

Спецпосланець США залишив Республіку Судан. США заморозили фінансову допомогу Судану через переворот у країні.

Республіка Уганда

Через вибух саморобного вибухового пристрою в рейсовому автобусі загинуло дві людини.

Єменська Республіка

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що Ємену загрожує голод «біблійних масштабів», якщо міжнародне співтовариство найближчим часом не надасть йому фінансову допомогу.

Республіка Ірак

ВПС Туреччини завдали ударів по об'єктах терористичного угруповання РКК у районах Метіна та Зап на півночі Іраку і знищили чотирьох бойовиків.

Сполучені Штати Америки

53 157 біженців з Афганістану перебувають на восьми військових базах на території США. Усі необхідні формальності вже пройшли 6 689 осіб, вони готуються до розселення по американських містах.

Источник: szru.gov.ua

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Темы: терроризм

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