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Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции (ВИДЕО)

Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения патриотической акции (ВИДЕО)

Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Как заявили организаторы, после прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок с сильным течением и сильным боковым ветром.

МЧС РФ удалось эвакуировать экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Через 10 минут после эвакуации броневик утонул. По требованию спасателей другие бронеавтомобили завершили форсирование пролива и развернулись.

Источник: censor.net.ua

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