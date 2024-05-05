Брехня: «Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою»

#спростуванняЦентру

Брехня: головнокомандувач Збройних сил України заявив, що українські призовники мають підтверджувати інвалідність у бою. Таку інформацію ширять прокремлівські Telegram-канали.

Правда: генерал Сирський не робив такої заяви.

Ці слова є плодом уяви російських пропагандистів у рамках кампанії із дискредитації Збройних Сил України та його командування.

Джерело: https://t.me/spravdi/38372

Новости портала «Весь Харьков»