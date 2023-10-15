Окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких не шкода

Решту забрали у Новоросійськ, Феодосію та Керч, — речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Війська рф розосереджують кораблі до інших портів, крім тимчасово окупованого Севастополя. Це Новоросійськ, де є досить велика база ВМС, Феодосія та навіть Керч", — розповів Плетенчук.

Однак у портах бракує пірсів, щоб розмістити увесь Чорноморський флот.

"І в результаті деякі одиниці, які їм не так шкода, вони відправили назад до Севастополя. Це катери "Серна" та кілька буксирів ", — додав він.

Раніше кримські пабліки повідомляли про дивну активність окупантів у Чорному морі.

Кораблі ЧФ рф почали виходити з тимчасово окупованого Севастополя. Але згодом частина повернулася назад.

"І ще два кораблі ЧФ пішли із Севастополя. Чорноморський флот рф залишає місто-герой?

Деякі кораблі ЧФ рф повертаються до Севастополя. Що то було за дефіле?", — ішлося у повідомленнях.

Джерело: https://t.me/znua_live/116883

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