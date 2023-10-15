Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:19
Просмотров: 89

Окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких не шкода

Окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких не шкода

Решту забрали у Новоросійськ, Феодосію та Керч, — речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

"Війська рф розосереджують кораблі до інших портів, крім тимчасово окупованого Севастополя. Це Новоросійськ, де є досить велика база ВМС, Феодосія та навіть Керч", — розповів Плетенчук.

Однак у портах бракує пірсів, щоб розмістити увесь Чорноморський флот.

"І в результаті деякі одиниці, які їм не так шкода, вони відправили назад до Севастополя. Це катери "Серна" та кілька буксирів ", — додав він.

Раніше кримські пабліки повідомляли про дивну активність окупантів у Чорному морі.

Кораблі ЧФ рф почали виходити з тимчасово окупованого Севастополя. Але згодом частина повернулася назад.

"І ще два кораблі ЧФ пішли із Севастополя. Чорноморський флот рф залишає місто-герой?

Деякі кораблі ЧФ рф повертаються до Севастополя. Що то було за дефіле?", — ішлося у повідомленнях.

Джерело: https://t.me/znua_live/116883

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів
Сегодня 09:34    22
Аббас не поехал к путину
Сегодня 09:21    40
Харківщина. 15 жовтня
Сегодня 09:14    47
Найбільша делегація країн Глобального Півдня в Ірпені
Сегодня 09:08    67
Мережею шириться інформація, що нібито з Харкова «безповоротно» вивозяться цінні експонати. Це – маніпуляція
Сегодня 08:55    65
Більшість українців не матиме інтернету без електроенергії: названо найпроблемніший регіон
Сегодня 08:43    83
Вісь зла виграла цей раунд
Сегодня 08:31    97
План росії на 2024 рік ― виготовити 2,1 млн боєприпасів. Самотужки агресор цього не зробить, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:07    102
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:54    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    100
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 