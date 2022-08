Оперативна інформація станом 18.00 02.08.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто шістдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках склад, стан та положення підрозділів збройних сил республіки білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін.

За наявною інформацією, республіка білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил російської федерації.

Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли позицій наших військ з території російської федерації та ведення повітряної розвідки у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу. Вживає заходів з поповнення втрат особового складу, а також озброєння і військової техніки.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак.

На Слов’янському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного.

Відзначено діяльність розвідувальних груп поблизу Довгенького та Долини, групи відійшли.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Ворог завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Кривої Луки.

Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське – Івано-Дар’ївка. Отримав рішучу відсіч наших воїнів та відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог збільшив інтенсивність задіяння авіації на зазначеному напрямку та завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми.

Всі спроби просування противника у напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яковлівка, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут успішно відбито. Окупанти з втратами відійшли назад.

У напрямку Відродження – Кодема окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Новобахмутівка.

Окупанти вели штурмові дії у напрямку Мінеральне – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. На напрямку Донецьк – Піски ворог має частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. Біля останнього противник завдав ще й авіаудару. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Намагається відновити втрачене положення.

Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Осокорівка, Іванівка, Оленівка, Зоря, Благодатне, Пришиб, Токарєве, Нововоронцовка, Біла Криниця, Андріївка, Веселий Кут та Явкіне. Завдав авіаційного удар неподалік Зорі.

Вів повітряну розвідку для уточнення результатів вогневого ураження та виявлення положення наших військ.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

Противник продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Серед російських окупантів фіксується збільшення фактів зловживання алкоголем, як наслідок - непокора офіцерському складу та міжетнічні конфлікти.

