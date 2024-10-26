СБУ та Нацполіція викрили 19 осіб, які через Телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію в Україні

Служба безпеки та Національна поліція затримали 19 адміністраторів та дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Також фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

● Так, на Хмельниччині:

заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Телеграмі та Вайбері.

● У Києві:

викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

● На Вінниччині:

судитимуть 30-річного ухилянта, який крім того що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, Хмельницької та Вінницької обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13217

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