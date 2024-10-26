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З 28 жовтня в Івано-Франківську з’являться мовні інспектори - мер міста Руслан Марцінків

З 28 жовтня в Івано-Франківську з’являться мовні інспектори - мер міста Руслан Марцінків

Напередодні відбулися перші збори, в яких взяли участь близько 40 волонтерів-інспекторів, третина з них — переселенці з Херсона та інших міст.

Міський голова пояснив, що це «складова програми українізації» в місті. Він підкреслив, що інспектори діятимуть виключно в правовому полі —популяризуватимуть курси української мови та різні заходи. Жодних покарань за вживання російської не буде.

Фото — Руслан Марцінків

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49403

Новости портала «Весь Харьков»

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