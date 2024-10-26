Сегодня 09:39
Просмотров: 107
З 28 жовтня в Івано-Франківську з’являться мовні інспектори - мер міста Руслан Марцінків
Напередодні відбулися перші збори, в яких взяли участь близько 40 волонтерів-інспекторів, третина з них — переселенці з Херсона та інших міст.
Міський голова пояснив, що це «складова програми українізації» в місті. Він підкреслив, що інспектори діятимуть виключно в правовому полі —популяризуватимуть курси української мови та різні заходи. Жодних покарань за вживання російської не буде.
Фото — Руслан Марцінків
Джерело: https://t.me/gruntmedia/49403
Темы: пропаганда, україна