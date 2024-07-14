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У Дональда Трампа під час мітингу у Пенсильванії стріляв 20-річний Томас Метью Крукс

У Дональда Трампа під час мітингу у Пенсильванії стріляв 20-річний Томас Метью Крукс

У Дональда Трампа під час мітингу у Пенсильванії стріляв 20-річний Томас Метью Крукс — New York Post з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Крукс — із міста Бетел-Парк, штат Пенсильванія. Він заліз на виробничу будівлю з гвинтівкою AR і відкрив стрілянину по експрезиденту та його прихильниках. Мотиви ліквідованого снайпера з'ясовують.

Також портал TMZ опублікував відео, зняте очевидцями на мітингу, на якому вдалося зафіксувати зловмисника незадовго до пострілів.

Джерело: https://t.me/znua_live/157498

Новости портала «Весь Харьков»

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