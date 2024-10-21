Оперативна інформація станом на 16.00 21.10.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 67.

Українські захисники вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб нашої території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню постраждали, зокрема, громади населених пунктів Бояро-Лежачі, Краснопілля, Басівка, Мезенівка, Новеньке та Миропілля Сумської області; Михальчина Слобода та Полісся Чернігівської області.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Хотіні, Басівки, Річок, Білопілля та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один – триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.

На Торецькому напрямку агресор один раз намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. По цьому ж місту окупанти завдали ударів КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, дев'ять боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів у бік населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Георгіївка, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Три бої ще тривають.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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