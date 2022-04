Оперативна інформація станом на 18.00 01.04.2022 щодо російського вторгнення

Триває тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито “поранених” військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти російською мовою у квітні 2022 року.

Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої “гуманітарної допомоги” місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

В Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану “гуманітарну допомогу”.

При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику та проводять контратаки на окремих напрямках, звільняючи українські міста і села.

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

