Оперативна інформація станом на 18.00 07.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках змін в стані, складі та характері дій підрозділів збройних сил республіки білорусь не відзначено. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник, з метою демонстрації своєї присутності, обстріляв з артилерії райони Вовківки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Окрім того, завдав авіаударів поблизу Есмані та Миропілля.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення.

Наші воїни звели нанівець усі потуги ворога просунутись в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції.

На сході нашої країни противник до цього часу намагається встановити повний контроль над територією Луганської області.

На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, намагаючись повністю його захопити. Наші воїни жорстко придушили цю чергову спробу.

Ворог здійснює вогневе ураження ствольною та реактивною артилерією районів населених пунктів Сулигівка, Червоне, Нікополь, Новопавлівка, Карнаухівка, Адамівка, Краснопілля, Богородичне, Мазанівка, Дібрівне та Долина. Біля останнього для ударів застосував штурмову та армійську авіацію.

На Краматорському напрямку ворог здійснив невдалі спроби штурмових дій в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського.

Зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка. Ворожий авіаудар зафіксовано в районі Серебрянки.

На Бахмутському напрямку українські воїни завдали ворогу втрат, коли той намагався покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов.

Обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Виїмка, Іванодарʼївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Покровське, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Клинове, Вершина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк. Застосував армійську авіацію поблизу Шумів. Закріплюється на околицях населеного пункту Спірне.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Літаками штурмової авіації ворог завдав удару поблизу Камʼянського.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та наявними засобами ураження обстрілювати позиції підрозділів наших військ.

Заяви міністерства оборони рф про нібито загибель українських воїнів, які виконували зачистку та встановлювали Прапори України на острові Зміїний не відповідають дійсності.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник утримує в готовності до застосування до шести носіїв високоточної зброї. Сумарна кількість крилатих ракет морського базування типу “Калібр” може складати до 40 одиниць.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат особового складу, озброєння та військової техніки на території України. Так, за наявною інформацією, командування Центрального військового округу збройних сил російської федерації змушено виводить підрозділи зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади. Натомість намагається залучити невмотивовані підрозділи 74-ї окремої мотострілецької бригади.

Тривають заходи примусової мобілізації особового складу на тимчасово окупованій території Луганської області. Мобілізовані мають слабку підготовку та незадовільне комплектування засобами захисту. На даний час поточний некомплект підрозділів 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил російської федерації складає близько 8-ми тисяч осіб.

