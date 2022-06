Оперативна інформація станом на 18.00 08.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупаннти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»