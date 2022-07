Оперативна інформація станом на 18.00 11.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто тридцять восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей та демонструвати свою присутність застосуванням артилерії. Так, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ до державного кордону.

Здійснював обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля останнього вів повітряну розвідку БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник здійснює вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дібрівне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Курулька, Черкаське, Краснопілля, Маяк та Новомиколаївка. Завдав авіаудару поблизу Богородичного.

В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець.

На Краматорському напрямку активних дій підрозділи противника не вели. Обстріляли із ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Авіаудари зафіксовано неподалік Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Спірного.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в райони Часового Яру, Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки, Кодеми та Нью-Йорка. Завдали авіаударів літаками штурмової авіації Су-25 поблизу Покровського та Яковлівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Невельське, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Володимирівка, Павлівка, Вугледар, Перебудова, Велика Новосілка, Времівка, Новосілка, Білогір’я, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Загірне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Жереб’янки та Кам’янське. Авіаударів завдано поблизу Шевченко та Золотої Ниви.

Знову, можна вже сказати традиційно, наші воїни змусили тікати ворога, коли той спробував наступати у напрямку Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі та не допустити наступу Сил оборони України. Продовжує вогневий вплив для сковування дій наших військ. Обстріли із ствольної та реактивної артилерії фіксувалися в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Біла Криниця, Зелений Гай, Калинівка, Білогірка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Партизанське, Благодатне, Котляреве, Шевченкове, Зоря, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів противник продовжує утримувати два носії високоточної зброї з сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу “Калібр”.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

