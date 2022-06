Оперативна інформація станом на 18.00 15.06.2022 щодо російського вторгнення

Триває сто дванадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. Для порушення системи управління та зв’язку Сил оборони ворог застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога і ділі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив по позиціях Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи противника ведуть штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці наші захисники успішно відбили черговий ворожий штурм.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші війська із ствольної та реактивної артилерії. Українські воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка – Яковлівка та Василівка – Берестове. Окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою сковування дій та недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати інженерне обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

З метою протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

За наявною інформацією, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України. Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Керівництво силових відомств російської федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадженням короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Противник продовжує використовувати підприємства на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.

За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

