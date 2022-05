Оперативна інформація станом на 18.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення

Триває вісімдесят друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу на Державний кордон України. Веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм.

Зусилля авіації противника зосереджуються на ураженні об’єктів у Східній операційній зоні та промислових об’єктах у глибині території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог посилює угруповання військ підрозділами спеціального призначення та протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Ворог намагався вести бойові дії в напрямку населеного пункту Тернова, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку противник, силами підрозділів зі складу

20 загальновійськової армії, здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

В результаті вогневого ураження Силами оборони ворожих складів, що розміщувались в місті Ізюм, знищено значний запас боєприпасів.

На Донецькому напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Шандриголове. У напрямку населеного пункту Лиман, за результатами бойових дій, успіху не має, намагається посилити угрупування своїх військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої в районі населеного пункту Борівське, зазнали втрат.

На Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка. Здійснив обстріли окремих позицій Сил оборони касетними боєприпасами.

На Бахмутському напрямку протвник веде бойові дії в районах населених пунктів Тошківка і Пилипчатине. В районі Гірського російські окупанти зазнали втрат та відійшли.

На Курахівському напрямку ворог наступав в районі Марʼїнки та Новомихайлівки, успіху не мав.

У Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Малинівка. Вживає заходів щодо логістичного забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Шевченкове і Нововоронцовка.

Сили оборони України здійснили вогневе ураження польового складу боєприпасів противника в районі населеного пункту Давидів Брід.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною.

Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

