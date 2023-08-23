Оперативна інформація станом на 18.00 23.08.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот сорок шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, сьогодні окупанти здійснили чергову атаку по території України, застосувавши БпЛА «Shahed-136/131». Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 16 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Іскрисківщина, Покровка, Рясне Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Першотравневе, Орлянське Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямпіль, Закітне, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Никифорівка, Василівка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногірвка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Магдалинівка, Лукянівське, Павлівка, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїла Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Янтарне, Велетенське, Кізомис, Софіївка, Широка Балка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по пункту управління, 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»