Оперативна інформація станом на 18.00 25.07.2022 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сто п’ятдесят друга доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності та сковування дій наших військ, противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил російської федерації. Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Задіяв авіацію біля Григорівкаи і Серебрянки.

Здійснив спробу просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Противник завдав авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Вів штурмові дії на напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка - Покровське, зазнав втрат та відійшов. В районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

