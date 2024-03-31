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31.03.2024 19:27
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Оперативна інформація станом на 18.00 31.03.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 18.00 31.03.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває сімсот шістдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Нашими підрозділами зупинено спробу проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Стара Гута Сумської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Огірцеве Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Буда-Вороб’ївська, Єліне Чернігівської області; Середина Буда, Лукашівка, Старикове Сумської області; Козача Лопань, Лук’янці, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Котлярівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе Харківської області та Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Роздолівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка, Кринки, Понятівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по

10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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