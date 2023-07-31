Оперативна інформація станом на 18.00 31.07.2023 щодо російського вторгнення

Слава Україні! Триває п’ятсот двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання російськими терористами ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок, Рясне Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка,

Оріхово-Василівка, Григорівка, Іванівське, Предтечине та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Нью-Йорка та Авдіївки. Продовжує здійснювати обстріли населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Побєди. Ворог здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів, серед яких Мар’їнка, Побєда, Георгіївка та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення. Продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка і Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Степове та Кам’янське Запорізької області; Дмитрівка і Очаків Миколаївської області; Михайлівка, Дудчани, Берислав, Львове, Херсон та Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів. Так, у приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А “Солнцепьок”, артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»