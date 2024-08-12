Передвиборча кампанія Дональда Трампа заявила, що хакери зламали їхню пошту

Посилаючись на звіт Microsoft, команда припускає, що до цього причетний іранський уряд.

Раніше виданню Politico анонімний акаунт надіслав внутрішні листування кампанії, зокрема звіт про «вразливі місця» сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти.

«Іранці знають, що президент Трамп зупинить їхнє правління терору так само як він зробив це в перші чотири роки свого перебування в Білому домі. Будь-які ЗМІ або новинні агентства, які передруковують документи або внутрішні комунікації, виконують волю ворогів Америки та роблять саме те, що вони хочуть», — заявив речник кампанії Трампа Стівена Чунга.

На звинувачення постійне представництво Ірану при ООН відповіло, що не має жодних мотивів втручатися у президентські вибори у США.

● Тим часом, кандидат у президенти США Дональд Трамп під час виступу в штаті Монтана використав пісню Селін Діон з фільму "Титанік". Співачку це обурило.

Команда виконавиці розкритикувала Трампа за незаконне використання пісні у політичній агітації

"І справді, ця пісня?", — йдеться у заяві на сторінці Селін Діон.

Цікавим є той факт, що Трамп не перший раз незаконно використовує різні пісні під час своїх виступів. Через це йому вже погрожували судом гурт The Rolling Stones, родина італійського оперного співака Лучано Паваротті, Елтон Джон, Адель та інші.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47419

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