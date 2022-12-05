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Переселенці можуть отримати нову допомогу

Переселенці можуть отримати нову допомогу

Право на грошову підтримку у сумі 2220 гривень мають:

● родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання.

● постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби до існування внаслідок воєнних дій.

● домогосподарства з ВПО, які не мають безпечного житла (власного, орендованого, наданого/розділеного з родичами). При цьому враховуються деякі критерії (https://minre.gov.ua/news/groshova-dopomoga-vnutrishnim-pereselencyam-vid-blagodiynoyi-organizaciyi-bhasave-children) ведення домогосподарства.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/65855

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