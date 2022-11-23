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Pianoбой розповів, як його в шпиталі впізнав воїн з амнезією, який не пам’ятає навіть дружину

Pianoбой розповів, як його в шпиталі впізнав воїн з амнезією, який не пам’ятає навіть дружину

Співак Дмитро Шуров (Pianoбой), який багато їздить з благодійними концертами для захисників, розповів про недавній випадок, який стався з ним в одному в військових шпиталів. Артиста впізнав воїн ЗСУ, який до того часу навіть не міг згадати дружину.

«Коли виходили, стояв хлопець з дружиною. І він так мені: «А, це ви». І почав наспівувати мою пісню. А вона стоїть і плаче. Я кажу: «А чого ви плачете?» А вона каже: «В нього амнезія і він мене не пам'ятає. Він мене ще має згадати, свою дружину. А пісню згадав». Там вже всі стояли, плакали», – розповів Шуров в інтерв’ю ЖВЛ.

Раніше «Главком» писав, що Шуров на своїй сторінці в Інстаграм поділився враженнями від виступу в Херсоні. Артист приїхав до міста з незапланованим концертом та з «напівживою клавішею та однією колонкою» проспівав з містянами легендарні українські хіти.

«Ми вже декілька днів з концертами для військових, у чудовій компанії та у максимально непередбачуваних місцях. Сьогодні, нарешті, вдалося заїхати без підготовки в Херсон, де з напівживою клавішею та однією колонкою ми поспівали разом з людьми на центральній площі!» – пише Pianoбой в соцмережі.

«Першим, звісно, був гімн України. Потім «Калина», за нею – «Все, що тебе не вбиває», фрагменти «Червоної рути», «Шампанських очей» та на фінал – «Триматись своїх», – продовжує Шуров. – Люди дуже стомлені, але щасливі, стільки драматичних історій я почув за декілька годин. Ні світла, ні інтернету, ні води, ні опалення херсонці не мають. Але перше, що я почув від людей на вулиці – привезіть до нас психологів, нам треба виговоритись, дайте нам пісень, щоб заглушити цю постійну канонаду, яка звучить і в реальності, і в голові».

Джерело: scotch.glavcom.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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