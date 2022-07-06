«Почему вы не допускаете мысли, что Украина сама виновата?»

Такой вопрос сейчас всё чаще задают либерально настроенные россияне. Как бы не агрессивно, но просят, мол: «Просто посмотри под другим углом! Всё же так очевидно!»

Хорошо. Смотрю под другим (вашим) углом. Если я правильно понял, то:

– Украина захвачена нацистами с 2014 года да так плотно, что президентом в ней работает русскоговорящий еврей, который на момент выборов почти не говорил по-украински.

– Украина (совершенно не воинствующая страна) собралась напасть на Россию (вечно воюющую) у которой есть огромная армия и ядерное оружие.

– Собиралась она это делать с помощью НАТО, но альянс при этом отказался закрыть небо и отправить свои войска в Украину.

– Напасть Украина решила именно в тот момент, когда Россия случайно стянула войска к границе с Украиной и на территорию Беларуси.

– На Беларусь Украина тоже собиралась напасть и воевать на два фронта армией которая сконцентрирована около ЛДНР

– Украинские нацисты и бандеровцы не трогали своих граждан до 24.02, а начали бомбить украинские города и своих соотечественников ровно в тот момент когда на территорию Украины вошли российские войска.

– Все украинцы мечтают, чтоб Россия пришла и спасла их, но, например из Харькова все под пулями рискуя жизнью едут эвакуироваться во Львов за 1000км, а не в Россию за 40км от границы.

– Российская армия не стреляет по мирным городам, поэтому Мариуполь выглядит как одна большая пепельница.

– Киевская власть нелегитимна, поэтому киевляне которым выдали оружие ничего с этой властью не сделали.

– РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ВРЁТ, поэтому ввела уголовное наказание за распространение любой информации о войне, закрыла все оппозиционные каналы и СМИ за неделю, и заблокировала крупные международные соцсети.

– УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВРЁТ и распространяет фейки поэтому не ввела военную цензуру и свободно дает работать журналистам из любых стран.

– Убийства мирных в Буче это всё театр и актёры - сфальсифицированы украинцами которые прибыли в город в окружении десятков журналистов.

– Те мирные люди и дети которые были реально убиты, они сами себя связывали и стреляли себе в затылок в упор, так как у украинцев это в крови убивать себя и своих.

– А российские войска точно никого и пальцем не тронули поэтому не могут предоставить фотографии города на момент отвода войск.

– Так же российские солдаты ни в коем случае не занимаются мародерством, а стиральные машины, ковры и унитазы с собачьими будками возят с собой в танках просто для удобства всегда. А потом, когда одежда уже вся постирана, а какашки уже все в унитазы выкаканы - отправляют по белоруской почте в свои дома в России.

Всё верно? Я ничего не забыл, мои русские "друзья"?

©️Пастор Вадим, Одесса.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15369

Новости портала «Весь Харьков»