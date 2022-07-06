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«Почему вы не допускаете мысли, что Украина сама виновата?»

«Почему вы не допускаете мысли, что Украина сама виновата?»

Такой вопрос сейчас всё чаще задают либерально настроенные россияне. Как бы не агрессивно, но просят, мол: «Просто посмотри под другим углом! Всё же так очевидно!»

Хорошо. Смотрю под другим (вашим) углом. Если я правильно понял, то:

– Украина захвачена нацистами с 2014 года да так плотно, что президентом в ней работает русскоговорящий еврей, который на момент выборов почти не говорил по-украински.

– Украина (совершенно не воинствующая страна) собралась напасть на Россию (вечно воюющую) у которой есть огромная армия и ядерное оружие.

– Собиралась она это делать с помощью НАТО, но альянс при этом отказался закрыть небо и отправить свои войска в Украину.

– Напасть Украина решила именно в тот момент, когда Россия случайно стянула войска к границе с Украиной и на территорию Беларуси.

– На Беларусь Украина тоже собиралась напасть и воевать на два фронта армией которая сконцентрирована около ЛДНР

– Украинские нацисты и бандеровцы не трогали своих граждан до 24.02, а начали бомбить украинские города и своих соотечественников ровно в тот момент когда на территорию Украины вошли российские войска.

– Все украинцы мечтают, чтоб Россия пришла и спасла их, но, например из Харькова все под пулями рискуя жизнью едут эвакуироваться во Львов за 1000км, а не в Россию за 40км от границы.

– Российская армия не стреляет по мирным городам, поэтому Мариуполь выглядит как одна большая пепельница.

– Киевская власть нелегитимна, поэтому киевляне которым выдали оружие ничего с этой властью не сделали.

– РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ВРЁТ, поэтому ввела уголовное наказание за распространение любой информации о войне, закрыла все оппозиционные каналы и СМИ за неделю, и заблокировала крупные международные соцсети.

– УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ВРЁТ и распространяет фейки поэтому не ввела военную цензуру и свободно дает работать журналистам из любых стран.

– Убийства мирных в Буче это всё театр и актёры - сфальсифицированы украинцами которые прибыли в город в окружении десятков журналистов.

– Те мирные люди и дети которые были реально убиты, они сами себя связывали и стреляли себе в затылок в упор, так как у украинцев это в крови убивать себя и своих.

– А российские войска точно никого и пальцем не тронули поэтому не могут предоставить фотографии города на момент отвода войск.

– Так же российские солдаты ни в коем случае не занимаются мародерством, а стиральные машины, ковры и унитазы с собачьими будками возят с собой в танках просто для удобства всегда. А потом, когда одежда уже вся постирана, а какашки уже все в унитазы выкаканы - отправляют по белоруской почте в свои дома в России.

Всё верно? Я ничего не забыл, мои русские "друзья"?

©️Пастор Вадим, Одесса.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15369

Новости портала «Весь Харьков»

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