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Под Харьковом ВАЗ завис на отбойнике
Сегодня утром на Киевской трассе в районе поселка Старый Мерчик автомобиль ВАЗ 2105 вылетел на отбойник и завис на проезжей части.
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, наблюдавших последствия ДТП, водитель мог не справиться с управлением: машина врезалась в дорожное ограждение, по его наклонной части буквально влетела на отбойник и проскользила в подвешенном состоянии несколько десятков метров.
Обстоятельства уточняются.
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