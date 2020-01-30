Под Харьковом ВАЗ завис на отбойнике

Сегодня утром на Киевской трассе в районе поселка Старый Мерчик автомобиль ВАЗ 2105 вылетел на отбойник и завис на проезжей части.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, наблюдавших последствия ДТП, водитель мог не справиться с управлением: машина врезалась в дорожное ограждение, по его наклонной части буквально влетела на отбойник и проскользила в подвешенном состоянии несколько десятков метров.

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости