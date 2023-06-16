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Польські прикордонники зазнали обстрілу з боку білорусі — видання RMF24

Польські прикордонники зазнали обстрілу з боку білорусі — видання RMF24

Джерело повідомляє, що інцидент стався кілька днів тому, але поки що невідомо, хто саме і за допомогою чого вів вогонь по польських офіцерах прикордонної служби.

За словами полковника Аркадіуша Тивонюка з прикордонної служби, це був предмет, який "з великою силою вдарив" по машині службовців. Він додав, що швидкість його руху і кінетична енергія "були значними".

"Я не знаю, чи його випустили з якоїсь пневматичної гармати, але в будь-якому випадку він пробив бічне вікно машини, вилетів з іншого боку і розбив ще одне вікно. Підкреслю, що в машині перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю", — зазначив Тивонюк.

Полковник також додав, що у польських прикордонників з боку білорусі майже щодня кидають камінням.

Джерело: https://t.me/znua_live/98214

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