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російські хакери атакували урядову мережу Польщі

російські хакери атакували урядову мережу Польщі

Хакерська група АРТ28, повʼязана з ГРУ, намагалася заразити шкідливим програмним забезпеченням мережі польських держустанов, повідомило польське видання Wiadomosci.

Для цього кібершпигуни здійснили розсилку електронних листів, в яких були підробні посилання з привабливими пропозиціями, що насправді вели на сайт зі шкідливим програмним забезпеченням.

До слова, цю ж групу звинувачують у здійсненні кібератаки на керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини у 2023 році.

Джерело: spravdi.gov.ua

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